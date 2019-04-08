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Минчанин дал Jaguar другу, чтобы прокатил девушку - а тот продал авто

09.04.2019 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная милиция задержала минчанина, который без спросу продал машину друга. Хотя владелец дал автомобиль только покатать девушку, сообщает пресс-служба ГУВД.

Минчанин рассказал милиции, что друг попросил у него Jaguar Х-Type, чтобы покататься с девушкой — и владелец согласился. Однако назавтра друг позвонил и заявил, что попал в ДТП, в котором сам виноват, поэтому оставил машину в качестве залога того, что возместит ущерб за повреждение другого авто.

«Спустя пару дней заявитель предложил поехать к участнику ДТП и забрать свой автомобиль, на что задержанный ответил, что никакого ДТП не было, и что он продал автомобиль, так как ему нужны были деньги», — рассказали в Московском РУВД.

Минчанин задержан, его подозревают в мошенничестве. Цена авто составляла около 9 тысяч рублей.

Известно, что фигурант безработный и ранее был судим. Материалы проверки уже переданы следователям для дачи правовой оценки.

 
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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Полымя
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