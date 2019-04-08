Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример

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Как выглядит еда в больницах по всему миру. Всегда было интересно узнать, чем кормят пациентов в разных странах. Конечно, еда на фото не относится ко всем без исключения – зачастую в больницах рацион зависит от разных факторов, например, состояния пациента или диеты, которой посоветовал придерживаться врач.

Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери ( читать далее ).

Предлагаем попутешествовать по миру через поднос с обедом.