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Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Источник материала: СТВ
Как выглядит еда в больницах по всему миру. Всегда было интересно узнать, чем кормят пациентов в разных странах. Конечно, еда на фото не относится ко всем без исключения – зачастую в больницах рацион зависит от разных факторов, например, состояния пациента или диеты, которой посоветовал придерживаться врач.
Предлагаем попутешествовать по миру через поднос с обедом.
Источник материала:
Фото. Flickr: criminalintent / Via Creative Commons. Великобритания. Суп минестроне, пирог с говядиной и луком.
Фото. Flickr: your_teacher / Via Creative Commons. Германия. Шницель, шпецле (лапша), салат и торт.
Фото. pmslweb.com. Дубай, ОАЭ. Макароны, салат, хлеб, торт.
Фото. forthelove-jules.blogspot.co.uk. Индия. Порция китайской еды
Фото. Flickr: chandramarsono / Via Creative Commons. Джакарта, Индонезия. Лапша, курица, яйца и рисовая каша.
Фото. Flickr: andreelau / Via Creative Commons. Канада. Свинина в кисло-сладком соусе, бок-чой и кусочек белой мускатной дыни.
Фото. daughterofkorea.blogspot.co.uk. Сеул, Южная Корея. Это еда в детской больнице. («Как правило, такого обеда достаточно и для ребенка, и для родителя», – отметил фотограф).
Фото. healthfreakmommy.blogspot.co.uk. Малайзия. Жареная курица с цветной капустой, брокколи, картофельным пюре и супом из шпината.
Фото. Flickr: henrywongyk / Via Creative Commons. Малайзия. Курица и лапша.
Фото. Flickr: avlxyz / Via Creative Commons. Австралия. Тажин из баранины с бутербродами, фруктами и хлебом.
Фото. Flickr: docsearls / Via Creative Commons. Массачусетс, США. Салат, куриный суп с крекерами.
Фото. imgur.com. Норвегия. Хлеб, салат и что-то похожее на бургер.
Фото. Flickr: avlxyz / Via Creative Commons. Нью-Йорк, США. Котлеты из лосося со сливочно-шафрановым соусом, рис, тыква и банановый пирог.
Фото. commons.wikimedia.org. Польша. Завтрак из хлеба, маринованного огурца и колбасы.
Фото. Flickr: sally-aidan / Via Creative Commons. Сидней, Австралия. Тыквенный суп, курица с абрикосами, горох и картофельное пюре.
Фото. Flickr: dongkwan / Via Creative Commons. Калифорния, США. Чизбургер и картофель фри.
Фото. hospitalfood.tumblr.com. Париж, Франция. Рыбная закуска, курица с цуккини, хлеб и кусочек пирога.
Фото. hospitalfood.tumblr.com. Худдинге, Швеция. Курица карри и апельсин.
Фото. Flickr: aquilaonline / Via Creative Commons. Йоханнесбург, ЮАР. Яйца-пашот, сардельки, помидоры, хашбраун и тосты.
Фото. imgur.com. Япония. Бэнто (японский ланч-бокс) со свежими овощами, мясом, рыбой, тэмпурой.
Фото. Flickr: urasimaru / Via Creative Commons. Токио, Япония. Соленья, мисо-суп, рис и что-то похожее на курицу.
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Как выглядит еда в больницах по всему миру. Всегда было интересно узнать, чем кормят пациентов в разных странах. Конечно, еда на фото не относится ко всем без...
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