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Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример

09.04.2019 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как выглядит еда в больницах по всему миру. Всегда было интересно узнать, чем кормят пациентов в разных странах. Конечно, еда на фото не относится ко всем без исключения – зачастую в больницах рацион зависит от разных факторов, например, состояния пациента или диеты, которой посоветовал придерживаться врач.   

Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери (читать далее).   

Предлагаем попутешествовать по миру через поднос с обедом.  

Источник материала: Buzzfeed   

Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: criminalintent / Via Creative Commons. Великобритания. Суп минестроне, пирог с говядиной и луком.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: your_teacher / Via Creative Commons. Германия. Шницель, шпецле (лапша), салат и торт.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. pmslweb.com. Дубай, ОАЭ. Макароны, салат, хлеб, торт.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. forthelove-jules.blogspot.co.uk. Индия. Порция китайской еды
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: chandramarsono / Via Creative Commons. Джакарта, Индонезия. Лапша, курица, яйца и рисовая каша.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: andreelau / Via Creative Commons. Канада. Свинина в кисло-сладком соусе, бок-чой и кусочек белой мускатной дыни.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. daughterofkorea.blogspot.co.uk. Сеул, Южная Корея. Это еда в детской больнице. («Как правило, такого обеда достаточно и для ребенка, и для родителя», – отметил фотограф).
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. healthfreakmommy.blogspot.co.uk. Малайзия. Жареная курица с цветной капустой, брокколи, картофельным пюре и супом из шпината.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: henrywongyk / Via Creative Commons. Малайзия. Курица и лапша.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: avlxyz / Via Creative Commons. Австралия. Тажин из баранины с бутербродами, фруктами и хлебом.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: docsearls / Via Creative Commons. Массачусетс, США. Салат, куриный суп с крекерами.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. imgur.com. Норвегия. Хлеб, салат и что-то похожее на бургер.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: avlxyz / Via Creative Commons. Нью-Йорк, США. Котлеты из лосося со сливочно-шафрановым соусом, рис, тыква и банановый пирог.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. commons.wikimedia.org. Польша. Завтрак из хлеба, маринованного огурца и колбасы.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: sally-aidan / Via Creative Commons. Сидней, Австралия. Тыквенный суп, курица с абрикосами, горох и картофельное пюре.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: dongkwan / Via Creative Commons. Калифорния, США. Чизбургер и картофель фри.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. hospitalfood.tumblr.com. Париж, Франция. Рыбная закуска, курица с цуккини, хлеб и кусочек пирога.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. hospitalfood.tumblr.com. Худдинге, Швеция. Курица карри и апельсин.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: aquilaonline / Via Creative Commons. Йоханнесбург, ЮАР. Яйца-пашот, сардельки, помидоры, хашбраун и тосты.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. imgur.com. Япония. Бэнто (японский ланч-бокс) со свежими овощами, мясом, рыбой, тэмпурой.
Овощи, макароны и яйца. Чем кормят в больницах в разных странах мира – 21 пример
Фото. Flickr: urasimaru / Via Creative Commons. Токио, Япония. Соленья, мисо-суп, рис и что-то похожее на курицу.

 
 
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Как выглядит еда в больницах по всему миру. Всегда было интересно узнать, чем кормят пациентов в разных странах. Конечно, еда на фото не относится ко всем без...
 
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