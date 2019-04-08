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«На протяжении 30 дней в соцсетях публикуются загадки». Велоквесты проходят в Минске в апреле
Источник материала: СТВ
1 апреля весь мир накрыла велосипедная лихорадка. Флешмоб «30 дней на велосипеде» – своеобразный вызов-обещание самому себе: каждый апрельский день совершать поездки, поддерживая экологичность окружающей среды и здоровый образ жизни. Подробности рассказываем в программе
Это похоже на спецоперации агентов тайного общества. Их можно вычислить по двухколёсным средствам передвижения и одинаковым стикерам. У них есть ровно месяц, чтобы выполнить секретные задания.
Мотивационный проект прикатил в прямом смысле из-за океана и со временем обзавёлся последователями из более чем 40 стран.
Беларусь влилась в популярное движение 6 лет назад и мгновенно заняла лидирующие позиции по количеству велолюбителей.
Так в последние два года каждый седьмой участник мирового челленджа был из Минска!
Старт акции в Минске в этом году отметили массовым велопробегом. Обкатать улицы города в командном заезде собралось около 700 желающих. Организационную поддержку 30-дневного марафона взяли на себя волонтёры Минского велосипедного общества.
Чтобы задать нужный ритм мероприятию, а главное – заинтересовать пока ещё пешеходов или водителей присоединиться к покатушкам, активисты затеяли тематические квесты по культурно-историческим местам столицы.
Раннее утро. Пересечение улиц Ульяновской и Белорусской. Местная достопримечательность – Стена памяти Виктора Цоя. Где-то здесь скрыто от посторонних глаз очередное послание для велобайкеров. Первый прибывший на площадку участник, взял верный курс.
Больше фишек – больше шансов на победу!
Перемещаемся на улицу Куйбышева. Около памятника Герою Советского Союза лётчику-штурмовику Борису Окрестину уже развернулись поиски. Напасть на след заветного трофея этому участнику пока не удалось, но сдаваться он не намерен.
Проследить онлайн маршрут «апрельских велосипедистов» можно в соцсетях по одноимённому хэштегу. К тому же ещё не поздно и самим подключиться к увлекательным заездам.
Сейчас в Беларуси насчитывается почти полтора миллиона владельцев велосипедов, из них – свыше 400 тысяч минчане. А это значит, что жители столицы заботятся не только о своем здоровье, но и о благосостоянии города.
Завершится акция 30 апреля. Наиболее активных участников ожидают сюрпризы. Но организаторы призывают не расставаться и дальше со своим железным транспортом, ведь пора весенних прогулок по любимому городу только начинается.
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1 апреля весь мир накрыла велосипедная лихорадка. Флешмоб «30 дней на велосипеде» – своеобразный вызов-обещание самому себе: каждый апрельский день совершать...
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