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«Я хочу посмотреть этот трактор не в поле». Президенту показали новую модель трактора «Беларус»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так же Президент в полевых условиях оценил новую модель трактора «Беларус», которая работает на электротяге. Машина может стать одной из ключевых разработок для агропрома.
Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить возможности образца. А в качестве экспериментальной площадки Президент предложил свое приусадебное хозяйство. Еще одна задача для конструкторов: изучить возможность наладить производство деталей и узлов, которые пока импортируются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу посмотреть этот трактор не в поле, а изучить его, как когда-то нас учили в детстве. Мне нужно посмотреть на принцип. Вот один трактор, вот – второй. Пусть будет два, чтобы мы посмотрели. Это будет полезно не только для вас, а для всего мира.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы понимаем,...
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