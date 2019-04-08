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В Волковыске легковушка сбила на тротуаре трёх пешеходов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Волковыске легковушка вылетела на остановку.
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Около остановки «Городской парк» водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением, легковушка выехала на правый тротуар и ударила трех пешеходов.
У 68-летней женщины диагностированы ушиб головного мозга и ушибленная рана затылочной области, а 50-летний и 7-летний пешеходы проходят медобследование. Их жизням ничего не угрожает.
Предварительно, 27-летний водитель легковушки был трезв.
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Новости Беларуси. В Волковыске легковушка вылетела на остановку. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось днем девятого...
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