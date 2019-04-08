В Волковыске легковушка сбила на тротуаре трёх пешеходов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Волковыске легковушка вылетела на остановку.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось днем девятого апреля.

Около остановки «Городской парк» водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением, легковушка выехала на правый тротуар и ударила трех пешеходов.

У 68-летней женщины диагностированы ушиб головного мозга и ушибленная рана затылочной области, а 50-летний и 7-летний пешеходы проходят медобследование. Их жизням ничего не угрожает.



Фото: gaigrodno.by

Предварительно, 27-летний водитель легковушки был трезв.