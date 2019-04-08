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В Волковыске легковушка сбила на тротуаре трёх пешеходов

09.04.2019 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Волковыске легковушка вылетела на остановку.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось днем девятого апреля.  

Около остановки «Городской парк» водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением, легковушка выехала на правый тротуар и ударила трех пешеходов.

У 68-летней женщины диагностированы ушиб головного мозга и ушибленная рана затылочной области, а 50-летний и 7-летний пешеходы проходят медобследование. Их жизням ничего не угрожает.  

В Волковыске легковушка сбила на тротуаре трёх пешеходов
Фото: gaigrodno.by

Предварительно, 27-летний водитель легковушки был трезв.  

В конце февраля в Ивьевском районе пьяная женщина после увольнения угнала служебную «Ниву» и перевернулась на ней (читать далее).  
 
 
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Новости Беларуси. В Волковыске легковушка вылетела на остановку.   По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось днем девятого...
 
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