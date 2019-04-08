Вера Лапко на турнире в Лугано прервала 7-матчевую серию поражений, длившуюся с января

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 65 WTA) с победы над 309-й ракеткой мира Рекой-Лукой Яни из Венгрии начала выступление в одиночном разряде на грунтовом турнире в швейцарском Лугано с призовым фондом 250 тысяч долларов.



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В матче 1/16 финала Вера Лапко выиграла у Реки-Луки Яни в трех сетах — 6:2, 2:6, 6:2.

Это первая победа Веры Лапко с 7 января, когда белоруска обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову на старте турнира в австралийском Хобарте. После той встречи Лапко потерпела 7 поражений кряду.

В 1/8 финала соперницей Веры Лапко станет победительница матча между россиянкой Евгенией Родиной (№ 69 WTA) и датчанкой Кларой Таусон (№ 413 WTA).

В парном разряде турнира в Лугано Вера Лапко вместе с Мэнди Минеллой из Люксембурга также преодолела стартовый раунд, одержав победу над дуэтом Екатерина Яшина (Россия) / Пратана Томбаре (Индия) — 6:3, 6:2.