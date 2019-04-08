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В Беларуси хотят повысить пенсии на 14%. Как отличаются выплаты у нас и в других странах

09.04.2019 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти планируют в этом году поднять пенсии на 14% — до 411 рублей в среднем. Уже подготовлено предложение об очередном повышении выплат, в ближайшее время его намерены направить на рассмотрение в правительство и президенту. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются выплаты пенсионерам у нас и в других странах.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В Беларуси средняя пенсия по возрасту в марте составила 393,51 рубля. Власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.

Российская средняя пенсия в феврале была 14 116 российских рублей, или 462 белорусских рубля. В марте украинские пенсионеры в среднем получили 3033 гривны, или 244 белорусских рубля.

В Эстонии в 2018 году средняя пенсия по старости составляла 441 евро в месяц (1059 белорусских рублей), что на 35 евро (84 рубля) больше, чем годом ранее. В начале апреля здесь провели индексацию, после которой пенсии должны повыситься в среднем на 8,4%

В Литве с начала года также индексировали все пенсии, после чего они увеличились на 7,63%. В феврале средняя пенсия по возрасту составила 344 евро (826 рублей). Средняя пенсия по возрасту у латвийских пенсионеров за 2018 год — 320 евро (769 рублей).

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