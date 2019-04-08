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В Минске появились «умные» мусорки: они дают знать, когда наполняются отходами
Источник материала: KYKY>
Минск шагает в высокотехнологичное будущее: в городе впервые появились «умные» баки для мусора. По
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Минск шагает в высокотехнологичное будущее: в городе впервые появились «умные» баки для мусора. По информации CityDog рассказываем, как это работает. «Умные» баки –...
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