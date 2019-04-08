В Минске появились «умные» мусорки: они дают знать, когда наполняются отходами

Источник материала: KYKY

Минск шагает в высокотехнологичное будущее: в городе впервые появились «умные» баки для мусора. По информации CityDog рассказываем, как это работает.



«Умные» баки – последнее слово беларуской техники: они сами отслеживают, насколько заполнены мусором: стеклом, пластиком или бумагой. Контейнер оснащен всем необходимым: в него встроен датчик-дальнометр, а также измеритель угла наклона и термодатчик. Датчики защищены от воздействия воды и пыли. Как только бак заполняется доверху, он в режиме онлайн передает сигнал Центру обработки данных. Оттуда выходят на связь с водителем: для него составляют путевой лист. Это экономит время и топливо и улучшает логистику.



Баки способны «трудиться» в условиях морозов (до -40°C) и жары (до 75°C). Использовать их можно в течение пяти лет без замены. На данный момент в Минске в тестовом режиме установили две зоны с шестью «умными» контейнерами. Над проектом работали компании МТС и «Спецкоммунавтотранс».