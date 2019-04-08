Минское казино прикрыло зеленым «ковром» место, где нет парковки, но останавливаются машины гостей

Источник материала: KYKY

В Минске произошло неожиданное ландшафтное благоустройство. В Telegram-канале «Чалавек з сабакам» заметили, что на площади Якуба Коласа появился кусок газона на месте, «где высаживают клиентов казино».









Автор канала предположил, что газон появился потому, что рядом висит знак, запрещающий остановку и стоянку. Но казино, видимо, решило действовать более креативными методами. Автор написал: «Выглядит такое благоустройство, конечно, отвратительно. Мы же не в вакууме находимся, а оцениваем все в совокупности».