|
Минское казино прикрыло зеленым «ковром» место, где нет парковки, но останавливаются машины гостей
Источник материала: KYKY>
В Минске произошло неожиданное ландшафтное благоустройство. В Telegram-канале «Чалавек з сабакам» заметили, что на площади Якуба Коласа появился кусок газона на месте, «где высаживают клиентов казино».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске произошло неожиданное ландшафтное благоустройство. В Telegram-канале «Чалавек з сабакам» заметили, что на площади Якуба Коласа появился кусок газона на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)