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Китайские власти предложили запретить майнинг криптовалют
09.04.2019 17:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Госкомитет по развитию и реформам КНР может запретить в стране майнинг криптовалют, сообщает
В опубликованном ведомством черновике нового списка отраслей, которые найдут поддержку, ограничение или запрет властей, значится, в том числе и майнинг криптовалют.
Комитет указал этот вид деятельности среди 450 направлений, не соответствующих законодательству Китая, не являющихся безопасными, или угрожающими окружающей среде.
Отмечается, что касательно майнинга власти не предусматривают переходного периода. Таким образом, сообщает агентство, майнинг будет запрещен сразу после вступления документа в силу. Общественное обсуждение проекта будет проходить до 7 мая.
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Этот вид деятельности включили в список отраслей, которые будут ограничены или запрещены
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