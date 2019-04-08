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Вся правда о Халве за 5 лет: цифры, которые вы не знали

09.04.2019 16:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Вся правда о Халве за 5 лет: цифры, которые вы не знали
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

5 лет – 6 побед

Впервые белорусы узнали о Халве 8 апреля 2014 года. С тех пор карта рассрочки стала народной любимицей. Каждая четвертая семья регулярно совершает покупки по Халве.

6 престижных наград за 5 лет – еще одно подтверждение того, что Халва появилась не случайно и стала для многих белорусов не просто картой рассрочки, а стилем жизни.

На протяжении 5 лет Халва не стояла на месте. Дополнительные опции появлялись с завидным постоянством. К классической рассрочке по карте добавилась возможность оплачивать покупки своими деньгами и получать кэшбэк, а в 2018 году был запущен совместный проект с крупнейшей площадкой частных объявлений Куфар. У белорусов впервые появилась возможность покупать в рассрочку не только в магазинах, но и у частных лиц. Аналогов этой инициативы Халвы нет до сих пор.

 
 
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Халва вот уже 5 лет открывает для белорусов новые возможности для покупок в рассрочку. В честь дня рождения самой первой карты рассрочки в Беларуси мы собрали...
 
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