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Вся правда о Халве за 5 лет: цифры, которые вы не знали
Источник материала: Myfin
5 лет – 6 побед
Впервые белорусы узнали о
6 престижных наград за 5 лет – еще одно подтверждение того, что Халва появилась не случайно и стала для многих белорусов не просто картой рассрочки, а стилем жизни.
На протяжении 5 лет Халва не стояла на месте. Дополнительные опции появлялись с завидным постоянством. К классической рассрочке по карте добавилась возможность оплачивать покупки своими деньгами и получать кэшбэк, а в 2018 году был запущен совместный проект с крупнейшей площадкой частных объявлений Куфар. У белорусов впервые появилась возможность покупать в рассрочку не только в магазинах, но и у частных лиц. Аналогов этой инициативы Халвы нет до сих пор.
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Халва вот уже 5 лет открывает для белорусов новые возможности для покупок в рассрочку. В честь дня рождения самой первой карты рассрочки в Беларуси мы собрали...
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