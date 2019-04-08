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860 деревьев посадили в академгородке – Фото
09.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
860 саженцев деревьев было высажено на территории академгородка в рамках республиканской акции «Посади дерево».
В озеленении участвовали руководство БГСХА, представители административно-хозяйственных и других подразделений и просто неравнодушные граждане.
Накануне субботника студенты агроэкологического факультета подготовили места для закладки новых аллей.
Участники акции посвятили свое дело предстоящему празднику Великой Победы.
Фото Александра Гурикова
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860 саженцев деревьев было высажено на территории академгородка в рамках республиканской акции «Посади дерево». В озеленении участвовали руководство БГСХА,...
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