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860 деревьев посадили в академгородке – Фото

09.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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860 саженцев деревьев было высажено на территории академгородка в рамках республиканской акции «Посади дерево».

 

860 деревьев посадили в академгородке – Фото

 

В озеленении участвовали руководство БГСХА, представители административно-хозяйственных и других подразделений и просто неравнодушные граждане.

 

860 деревьев посадили в академгородке – Фото

 

860 деревьев посадили в академгородке – Фото

 

Накануне субботника студенты агроэкологического факультета подготовили места для закладки новых аллей.

 

860 деревьев посадили в академгородке – Фото

 

860 деревьев посадили в академгородке – Фото

 

Участники акции посвятили свое дело предстоящему празднику Великой Победы.

 

860 деревьев посадили в академгородке – Фото

 

Фото Александра Гурикова


 
 
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  860 саженцев деревьев было высажено на территории академгородка в рамках республиканской акции «Посади дерево».     В озеленении участвовали руководство БГСХА,...
 
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