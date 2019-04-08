В Солигорске прошел первый этап IХ Областного фестиваля КВН

Источник материала: Слуцк Город





В целях воспитания культуры безопасной жизнедеятельности; повышения интереса учащихся к изучению основ безопасной жизнедеятельности; развития игры КВН как формы работы по привитию детям и подросткам культуры безопасной жизнедеятельности; стимулирования деятельности педагогических коллективов по раскрытию и развитию творческих способностей, одаренных учащихся, содействие самореализации личности; популяризация профессии спасателя-пожарного; содействия развитию творческих индивидуальных способностей, логического мышления, внимания, наблюдательности, настойчивости в достижении цели среди учащихся; организации культурного содержательного досуга учащихся 9 апреля в ГУО «Солигорский центр детского творчества» прошел первый этап IХ Областного фестиваля КВН «Талантливая молодежь талантлива во всем» в котором принимали участие команды из Клецкого, Копыльского, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Солигорского, Стародорожского и Узденского районов.





Слуцкий район представляли учащиеся ГУО «СШ №8 г.Слуцка», которые в субботу 06 апреля стали победителями районного фестиваля. Хоть высоких результатов добиться не удалось (общее 6 место) ребята получили заряд эмоций и хорошего настроения. Уверенность предавала немногочисленная, однако очень громкая группа поддержки.



























