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Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

09.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Весенние пожары на лугах в Слуцке не редкость. Почти масла в огонь подливает установившаяся тёплая и сухая погода, и каждый день спасатели выезжают тушить сухую растительность. 

Пользователь YouTube Helga опубликовала у себя в профиле видео-аэросъёмку вчерашнего пала травы возле жилых домов в микрорайоне Новодворцы. Выглядит ужасающе.

А корреспондент SlutskGorod посетил места пожаров и запечатлел их последствия.

Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты

О найденной противотанковой мине со взрывателем мы, конечно, сообщили в милицию. На место вызвали службу разминирования, снаряд оказался учебным. Очевидцами этой истории практически в прямом эфире были подписчики SlutskGorod в Instagram.

Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 74
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Весенние пожары на лугах в Слуцке не редкость. Почти масла в огонь подливает установившаяся тёплая и сухая погода, и каждый день спасатели выезжают тушить сухую...
 
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