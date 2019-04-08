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Пожар и его последствия. Случчанам показали, как выглядит пал травы с высоты
09.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Весенние пожары на лугах в Слуцке не редкость. Почти масла в огонь подливает установившаяся тёплая и сухая погода, и каждый день спасатели выезжают тушить сухую растительность.
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А корреспондент SlutskGorod посетил места пожаров и запечатлел их последствия.
О найденной противотанковой мине со взрывателем мы, конечно, сообщили в милицию. На место вызвали службу разминирования, снаряд оказался учебным. Очевидцами этой истории практически в прямом эфире были подписчики
Slutsk-Gorod.by
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Весенние пожары на лугах в Слуцке не редкость. Почти масла в огонь подливает установившаяся тёплая и сухая погода, и каждый день спасатели выезжают тушить сухую...
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