В Волковыске водитель легковушки наехал на людей на автобусной остановке

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел днем 9 апреля неподалеку от городского парка в Волковыске. 27-летний водитель «Пежо» не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в автобусную остановку, где в этот момент стояли люди.

Гомеле В водитель выехал на тротуар и сбил насмерть женщину

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в результате ДТП пострадали три человека. При этом их жизням сейчас ничто не угрожает. Переломы диагностированы у 68-летней женщины. Еще двое пешеходов – 50-летняя женщина и 7-летняя девочка – проходят медицинское обследование.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Сообщается, что водитель в момент аварии был трезвым. По словам очевидцев, до приезда сотрудников ГАИ над водителем пытались учинить самосуд.