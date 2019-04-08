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В Волковыске водитель легковушки наехал на людей на автобусной остановке

09.04.2019 18:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Волковыске водитель легковушки наехал на людей на автобусной остановке
ГАИ УВД Гродненского облисполкома / vk.com

Как стало известно, инцидент произошел днем 9 апреля неподалеку от городского парка в Волковыске. 27-летний водитель «Пежо» не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в автобусную остановку, где в этот момент стояли люди.

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По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в результате ДТП пострадали три человека. При этом их жизням сейчас ничто не угрожает. Переломы диагностированы у 68-летней женщины. Еще двое пешеходов – 50-летняя женщина и 7-летняя девочка – проходят медицинское обследование.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Сообщается, что водитель в момент аварии был трезвым. По словам очевидцев, до приезда сотрудников ГАИ над водителем пытались учинить самосуд.

 
Теги: Гомель
 
 
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В результате аварии пострадали три человека, в том числе 7-летний ребенок и пенсионерка.
 
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