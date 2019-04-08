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Больше 16 тысяч минчан получили «тунеядские» жировки. Как изменились суммы в платежках
Источник материала: Tut.by
В Минске 16 394 человек в марте
Для тех, кто получил в марте тунеядские" жировки, по полному тарифу подогрев воды посчитали не только за февраль, но и сделан перерасчет за январь. То есть плату за горячее водоснабжение рассчитали по экономически обоснованному тарифу за два месяца.
Специалисты филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома привели пример расчета на конкретной жировке для семьи из трех человек, в которой плательщик оказался в базе не занятых в экономике.
Так, по жилому дому за февраль общий расход тепловой энергии, затраченной на подогрев воды, составил 31,38 Гкал, общий расход горячей воды — 680,50 куб. м, расход теплоэнергии на подогрев 1 куб. м — 0,046113 Гкал (31,38 Гкал: 680,50 куб. м).
Указанная семья потребила за месяц 14,4 куб. м горячей воды, или по 4,8 куб. м на одного зарегистрированного жильца. Плата за подогрев воды за февраль для не занятого в экономике составила 19,7 рубля (0,046113 Гкал x 4,8 куб. м x 88,99 рубля за 1 Гкал). По льготному тарифу эта сумма была бы меньше — 3,75 рубля.
Аналогично был произведен перерасчет за январь на сумму 7,23 рубля. В итоге в жировке за февраль плательщику начислено за услугу 26,93 рубля.
В жировках за январь 17 589 плательщиков ЖКУ в Минске (обладателям 2,37% лицевых счетов) получили были предупреждения о том, что они предварительно отнесены к не занятым в экономике. Затем 1195 получателей жировок до 1 марта комиссиями по содействию занятости были исключены из списков не занятых в экономике.
Напомним, в списки плательщиков коммунальных услуг, которые попали в базу незанятого населения, сформировали к концу февраля, после этого их передали районным исполкомам. В Минтруда
В базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан насчитывается более 425 тысяч человек,
Информацию о попадании в базу незанятого населения, которое будет оплачивать горячую воду по полным тарифам, можно узнать на портале госуслуг. Для этого нужны электронная цифровая подпись или
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Еще 1195 минчан, которых предварительно отнесли к не занятым в экономике и которые должны были оплачивать подогрев воды по экономически обоснованным тарифам,...
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