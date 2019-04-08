Больше 16 тысяч минчан получили «тунеядские» жировки. Как изменились суммы в платежках

Источник материала: Tut.by

В Минске 16 394 человек в марте получили «тунеядские» жировки с платежами по полным тарифам за подогрев воды. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры. Еще 1195 минчан, которых предварительно отнесли к не занятым в экономике и которые должны были оплачивать подогрев воды по экономически обоснованным тарифам, исключили из соответствующей базы, сообщает агентство «Минск-новости».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для тех, кто получил в марте тунеядские" жировки, по полному тарифу подогрев воды посчитали не только за февраль, но и сделан перерасчет за январь. То есть плату за горячее водоснабжение рассчитали по экономически обоснованному тарифу за два месяца.

Специалисты филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома привели пример расчета на конкретной жировке для семьи из трех человек, в которой плательщик оказался в базе не занятых в экономике.

Так, по жилому дому за февраль общий расход тепловой энергии, затраченной на подогрев воды, составил 31,38 Гкал, общий расход горячей воды — 680,50 куб. м, расход теплоэнергии на подогрев 1 куб. м — 0,046113 Гкал (31,38 Гкал: 680,50 куб. м).

Указанная семья потребила за месяц 14,4 куб. м горячей воды, или по 4,8 куб. м на одного зарегистрированного жильца. Плата за подогрев воды за февраль для не занятого в экономике составила 19,7 рубля (0,046113 Гкал x 4,8 куб. м x 88,99 рубля за 1 Гкал). По льготному тарифу эта сумма была бы меньше — 3,75 рубля.

Аналогично был произведен перерасчет за январь на сумму 7,23 рубля. В итоге в жировке за февраль плательщику начислено за услугу 26,93 рубля.

В жировках за январь 17 589 плательщиков ЖКУ в Минске (обладателям 2,37% лицевых счетов) получили были предупреждения о том, что они предварительно отнесены к не занятым в экономике. Затем 1195 получателей жировок до 1 марта комиссиями по содействию занятости были исключены из списков не занятых в экономике.

Напомним, в списки плательщиков коммунальных услуг, которые попали в базу незанятого населения, сформировали к концу февраля, после этого их передали районным исполкомам. В Минтруда прогнозировали , что полная сумма к оплате за подогрев воды в жировке за февраль будет выставлена 54 тысячам человек, которые трудоспособны и не заняты в экономике. Это те, кто не занят в экономике, при этом имеет в собственности квартиры.

В базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан насчитывается более 425 тысяч человек, сообщил в конце февраля заместитель министра труда Валерий Ковальков.

Информацию о попадании в базу незанятого населения, которое будет оплачивать горячую воду по полным тарифам, можно узнать на портале госуслуг. Для этого нужны электронная цифровая подпись или уникальный идентификатор — логин и пароль.