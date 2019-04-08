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Беларусь поставит в Хакасию лифты для обновления многоэтажек

09.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко провел переговоры с мэром Абакана Николаем Булакиным о развитии сотрудничества между столицей Хакасии и белорусскими предприятиями, пишет «Российская газета».

Республиканский Фонд капитального ремонта приобрел 120 могилевских пассажирских лифтов для обновления лифтового хозяйства в многоэтажках, отметил мэр. Он также рассказал, что в городе давно работает белорусская дорожно-строительная техника, и ее закупки буду продолжены. 

По итогам переговоров был подписан ряд документов, в том числе договор на поставку в Хакасию новой крупной партии лифтов.

Ранее сообщалось, что «БелАЗ» возобновляет поставки самосвалов в Чили. Два БелАЗ-75581 грузоподъемностью 90 т отправились на латиноамериканский континент в адрес чилийской компании Minera Tres Valles. Предприятие, куда направлены самосвалы, обладает полным циклом производства от добычи руды до изготовления медных катодов. Одна из машин будет представлена на выставке Exponor, которая пройдет в городе Антофагаста в конце мая.



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Республиканский Фонд капитального ремонта приобрел 120 могилевских пассажирских лифтов, подписан договор о новой крупной партии.
 
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