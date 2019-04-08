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Беларусь поставит в Хакасию лифты для обновления многоэтажек
09.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко провел переговоры с мэром Абакана Николаем Булакиным о развитии сотрудничества между столицей Хакасии и белорусскими предприятиями, пишет
Республиканский Фонд капитального ремонта приобрел 120 могилевских пассажирских лифтов для обновления лифтового хозяйства в многоэтажках, отметил мэр. Он также рассказал, что в городе давно работает белорусская дорожно-строительная техника, и ее закупки буду продолжены.
По итогам переговоров был подписан ряд документов, в том числе договор на поставку в Хакасию новой крупной партии лифтов.
Ранее сообщалось, что «БелАЗ» возобновляет
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Республиканский Фонд капитального ремонта приобрел 120 могилевских пассажирских лифтов, подписан договор о новой крупной партии.
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