Беларусь поставит в Хакасию лифты для обновления многоэтажек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко провел переговоры с мэром Абакана Николаем Булакиным о развитии сотрудничества между столицей Хакасии и белорусскими предприятиями, пишет «Российская газета» .

Республиканский Фонд капитального ремонта приобрел 120 могилевских пассажирских лифтов для обновления лифтового хозяйства в многоэтажках, отметил мэр. Он также рассказал, что в городе давно работает белорусская дорожно-строительная техника, и ее закупки буду продолжены.

По итогам переговоров был подписан ряд документов, в том числе договор на поставку в Хакасию новой крупной партии лифтов.