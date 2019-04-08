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Как разгладить кожаную куртку и убрать заломы на ней: готовим верхнюю одежду к носке

09.04.2019 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пришла весна и пора достать из шкафа свою любимую кожаную куртку –  тренд, который почти никогда не выходит из моды.

Мы расскажем, как разгладить кожаную куртку и убрать заломы.  

Как разгладить кожаную куртку и убрать заломы на ней: готовим верхнюю одежду к носке

Погладить куртку утюгом вы всегда успеете. Но сначала попробуйте щадящие методы.  

Кожаное пальто, куртку расположите на плечиках и отправьте на несколько дней в шкаф. Повесьте куртку так, чтобы другая одежда не соприкасалась с ней.  

Как разгладить кожаную куртку и убрать заломы на ней: готовим верхнюю одежду к носке

Разгладит мятую кожу и спинка стула. Повесьте на нее изделие и оставьте в таком положении на пару дней.  

Как разгладить кожаную куртку и убрать заломы на ней: готовим верхнюю одежду к носке

Небольшие заломы и складки можно не гладить, а смазать обычным вазелином. А после обработки – вынести куртку на балкон и проветрить.  

Как разгладить кожаную куртку и убрать заломы на ней: готовим верхнюю одежду к носке

В качестве альтернативы можно применить глицерин. Воду с добавлением глицерина в пропорции 1:1 необходимо разбрызгать из пульверизатора на мятую поверхность. После чего – осторожно разгладить с изнаночной стороны утюгом.   

 Как разгладить кожаную куртку и убрать заломы на ней: готовим верхнюю одежду к носке

Как разгладить кожаную куртку и убрать заломы на ней: готовим верхнюю одежду к носке

А если вещь не новая – не спешите раскладывать гладильную доску. Попробуйте сначала отпарить куртку в ванной комнате.  

Как разгладить кожаную куртку и убрать заломы на ней: готовим верхнюю одежду к носке

На несколько минут включите очень горячую воду и закройте дверь, чтобы комната наполнилась паром. По истечении некоторого времени принимайте работу.     

Как разгладить кожаную куртку и убрать заломы на ней: готовим верхнюю одежду к носке

А лучше всего, отправляя кожаную вещь на летний отдых в шкаф, не складывать ее на полку, а аккуратно развесить на вешалке.  

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Пришла весна и пора достать из шкафа свою любимую кожаную куртку –  тренд, который почти никогда не выходит из моды. Мы расскажем, как разгладить кожаную куртку и...
 
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