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Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рисунок как шанс высказаться. Выставка детских работ «Мир моими глазами» 9 апреля открылась в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представленные 40 работ – итог республиканского конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, или для детей с особенностями. На каждой картине нет места тёмным или мрачным оттенкам, только светлые и яркие краски.
Юлия Капцевич, координатор проектов Белорусского детского фонда:
Личное отношение художников, которое мы увидели и услышали сегодня к детям, к детям с непростой судьбой – это самое ценное.
Представленными работами в стенах исторического музея можно насладиться до 23 апреля. А чтобы в личной истории каждого этот момент остался навсегда, разработали каталоги со всеми рисунками.
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Новости Беларуси. Рисунок как шанс высказаться. Выставка детских работ «Мир моими глазами» 9 апреля открылась в Национальном историческом музее, сообщили в...
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