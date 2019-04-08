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Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом

09.04.2019 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рисунок как шанс высказаться. Выставка детских работ «Мир моими глазами» 9 апреля открылась в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом

Представленные 40 работ – итог республиканского конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, или для детей с особенностями. На каждой картине нет места тёмным или мрачным оттенкам, только светлые и яркие краски.

Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом

Юлия Капцевич, координатор проектов Белорусского детского фонда:
Представьте, что мы в белорусском детском фонде 500 работ положили перед собой. Несколько часов мы обсуждали каждую работу. И не было такого, чтобы мы просто отмахнулись и сказали, что она не подходит.

Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом

Личное отношение художников, которое мы увидели и услышали сегодня к детям, к детям с непростой судьбой – это самое ценное.

Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом

Представленными работами в стенах исторического музея можно насладиться до 23 апреля. А чтобы в личной истории каждого этот момент остался навсегда, разработали каталоги со всеми рисунками.

Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом
 
 
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Новости Беларуси. Рисунок как шанс высказаться. Выставка детских работ «Мир моими глазами» 9 апреля открылась в Национальном историческом музее, сообщили в...
 
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