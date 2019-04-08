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Международная выставка «ТИБО-2019» открылась: какие новшества и что уже заинтересовало посетителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси созданы хорошие стартовые условия для успешной цифровой трансформации и обеспечения конкурентоспособности экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил министр связи и информатизации Беларуси, открывая выставку «Тибо-2019». Формат форума проработан с учётом поставленных Президентом и правительством приоритетных задач по развитию этой сферы.
На выставке наряду со стендами ведущих белорусских и зарубежных телекоммуникационных и IT-компаний, инновационных стартап-проектов представлены и коллективные отраслевые стенды. Отдельное внимание было приковано к стендам компаний, которые представляли технологию 5G - нового поколения высокоскоростной передачи данных.
Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:
Напомним, форум «ТИБО» проходит в Минске с 8 по 12 апреля.
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Новости Беларуси. В Беларуси созданы хорошие стартовые условия для успешной цифровой трансформации и обеспечения конкурентоспособности экономики, сообщили в...
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