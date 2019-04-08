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В Египте террорист-смертник устроил взрыв на рынке
Источник материала: СТВ
Новости Египта. Террорист-смертник устроил взрыв на рынке в городе Шейх-Зувейд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что есть погибшие и раненные. Их количество пока неизвестно.
Подробности случившегося не сообщаются. На Синайском полуострове, где и произошёл этот инцидент, располагаются базы радикальных исламистов, с которыми борется Египет.
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Новости Египта. Террорист-смертник устроил взрыв на рынке в городе Шейх-Зувейд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что есть погибшие и...
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