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В Гродно завели уголовное дело за репост клипа Rammstein 4-летней давности
09.04.2019 19:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Необычный инцидент произошел в Гродно. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя областного центра, который осенью 2014 года в социальной сети сделал репост видеоклипа немецкой группы Rammstein, передает ресурс
По информации портала, в марте 2019 года один из клипов немецкой группы был запрещен к публичному показу и распространению у нас в стране. Госкомитет судебных экспертиз пришел к выводу, что в ролике содержатся порнографические сцены.
После этого в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 343 УК Республики Беларусь («Изготовление и распространение порнографии»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.
По словам самого 25-летнего гродненца, про данное видео на своей странице он уже успел забыть. Все обвинения в свой адрес он считает абсурдными.
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25-летнему жителю Гродно грозит до четырех лет лишения свободы за репост клипа немецкой рок-группы в социальной сети, который он сделал почти 5 лет назад.
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