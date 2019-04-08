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Беларус спустя почти три года ушел из Facebook, чтобы открыть в Минске новый проект
Источник материала: KYKY>
Беларуский предприниматель Сергей Гончар, которого Forbes включал в список лучших предпринимателей и инноваторов мира младше 30 лет, покинул Facеbook. Об этом
Гончар пробыл в Facebook почти три года после покупки беларуского приложения MSQRD. Он говорит, что свою работу для социальной сети выполнил – самое сложное позади, пора идти дальше. «Я, наверное, больше про стартапы, чем про работу в корпорации», – подчеркнул Сергей.
В Минске беларус намерен развивать проекты, в которые инвестировал ранее. Более того, вместе с командой он строит компанию Bratte. «Наш фокус – это создание мобильных приложений. У нас сильная экспертиза в продуктовом дизайне, компьютерной графике и мобильной разработке», – отметил Сергей Гончар. Он, кстати, в поисках специалистов:
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Беларуский предприниматель Сергей Гончар, которого Forbes включал в список лучших предпринимателей и инноваторов мира младше 30 лет, покинул Facеbook. Об этом сообщает...
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