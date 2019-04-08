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Беларус спустя почти три года ушел из Facebook, чтобы открыть в Минске новый проект

09.04.2019 18:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский предприниматель Сергей Гончар, которого Forbes включал в список лучших предпринимателей и инноваторов мира младше 30 лет, покинул Facеbook. Об этом сообщает dev.by. Он возвращается в Минск – здесь Сергей запустит новый проект.

Гончар пробыл в Facebook почти три года после покупки беларуского приложения MSQRD. Он говорит, что свою работу для социальной сети выполнил – самое сложное позади, пора идти дальше. «Я, наверное, больше про стартапы, чем про работу в корпорации», – подчеркнул Сергей. 

В Минске беларус намерен развивать проекты, в которые инвестировал ранее. Более того, вместе с командой он строит компанию Bratte. «Наш фокус – это создание мобильных приложений. У нас сильная экспертиза в продуктовом дизайне, компьютерной графике и мобильной разработке», – отметил Сергей Гончар. Он, кстати, в поисках специалистов:

•    React Native;
•    Technical Artist;
•    VFX Artist;
•    Concept Artist;
•    Unity3D/Unreal Engine;
•    Front-end (React);
•    Python backend(Django/Flask);
•    Computer Vision;
•    Product Manager;
•    QA.

Резюме можно прислать на почту: marina@bratte.com.

Фото обложки: dev.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуский предприниматель Сергей Гончар, которого Forbes включал в список лучших предпринимателей и инноваторов мира младше 30 лет, покинул Facеbook. Об этом сообщает...
 
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