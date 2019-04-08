Беларус спустя почти три года ушел из Facebook, чтобы открыть в Минске новый проект

Источник материала: KYKY

Беларуский предприниматель Сергей Гончар, которого Forbes включал в список лучших предпринимателей и инноваторов мира младше 30 лет, покинул Facеbook. Об этом сообщает dev.by. Он возвращается в Минск – здесь Сергей запустит новый проект.

Гончар пробыл в Facebook почти три года после покупки беларуского приложения MSQRD. Он говорит, что свою работу для социальной сети выполнил – самое сложное позади, пора идти дальше. «Я, наверное, больше про стартапы, чем про работу в корпорации», – подчеркнул Сергей.

В Минске беларус намерен развивать проекты, в которые инвестировал ранее. Более того, вместе с командой он строит компанию Bratte. «Наш фокус – это создание мобильных приложений. У нас сильная экспертиза в продуктовом дизайне, компьютерной графике и мобильной разработке», – отметил Сергей Гончар. Он, кстати, в поисках специалистов:



• React Native;

• Technical Artist;

• VFX Artist;

• Concept Artist;

• Unity3D/Unreal Engine;

• Front-end (React);

• Python backend(Django/Flask);

• Computer Vision;

• Product Manager;

• QA.



Резюме можно прислать на почту: marina@bratte.com.



Фото обложки: dev.by .