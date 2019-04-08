У посла Украины вызывают вопросы частые встречи «кума Путина» с Лукашенко

Игорю Кизиму кажется, что в настоящее время Медведчук больше занимается внутренними политическими вопросами, чем Донбассом.

— Он возглавляет партию [«Оппозиционная платформа — За жизнь»], поддерживает кандидата в президенты Юрия Бойко. Но опять же я не представляю предмет разговоров, если Александр Григорьевич [Лукашенко] говорит, что [Петр] Порошенко выиграет выборы, — сказал Кизим. Стоит напомнить, что 22 марта Медведчук и Бойко побывали в Москве и вели переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.





Посол Украины в Беларуси также не исключил, что на встречах Медведчука с Лукашенко «могли обсуждаться вопросы бизнеса, тогда все понятно», но он «в эти дела не посвящен», поэтому не может комментировать.