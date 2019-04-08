Срок годности председателя Могилевского облисполкома – 5-6 лет. Зайца выгонят так же, как и предшественников

26 марта Александр Лукашенко уволил председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского во время посещения агрохолдинга «Купаловское». Президента смутили «коровы как в Освенциме» и то, что «скотина обос*аная вся». Попало многим – в том числе и министру сельского хозяйства Леониду Зайцу и вице-премьеру Михаилу Русому, которых 27 марта Лукашенко отправил в отставку.





Впрочем, ненадолго – уже 1 апреля президент отправил Русого и Зайца поднимать Могилевщину, отметив, что те должны показать себя «технологичными настоящими мужиками».





3 апреля Могилевский областной Совет депутатов единогласно утвердил экс-министра в качестве нового председателя облисполкома. Обратный отсчет начался.





ПРОТИВ УСПЕХА ЛЕОНИДА ЗАЙЦА – ОПЫТ ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ









За последние двадцать лет Могилевской областью дольше шестилетнего срока управлял только один человек – Борис Батура. 8 лет, с 14 ноября 2000 по 31 октября 2008 Батура стоял во главе региона. Нужно отдать должное, что за время его руководства область сумела выйти из кризиса конца 90-х годов. Во многом это связано с российским капиталом и инвестициями – у Батуры были хорошие связи в соседнем государстве.









Борис Батура, фото — mlyn.by





Он же был последним из председателей Могоблисполкома, кто пошел на повышение – в 2008 году стал председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси IV созыва, верхней палаты парламента.





У остальных получилось хуже. Гораздо хуже.





ПЕТР РУДНИК И ЕГО «НИКЧЕМНЫЙ» СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ









Петр Рудник, который сменил Батуру, до этого занимал пост директора «Могилевлифтмаша». В конце 00-х предприятие было на подъеме, завод получал много заказов из России, а рабочие – относительно неплохие зарплаты.





В конце 2008 года Рудник официально стал председателем Могилевского облисполкома и продержался 6 лет, хотя регион при нём деградировал.









Петр Рудник





Все закончилось примерно также, как и недавно в «Купаловском» — 5 ноября 2014 года Лукашенко на совещании в доме Советов заявил, что в области отсутствует адекватная система подбора кадров, а стиль работы Рудника он назвал «никчёмным». Правда, президент дал главе области время на исправление – 10 дней.





До 15 ноября Рудник сменил нескольких руководителей предприятий и сельхоз организаций по всему региону, был строг с подчиненными и старался навести порядок. Не помогло – 22 декабря, меньше чем через месяц после совещания, Лукашенко уволил Рудника. Уже на следующий день экс-председателя облисполкома назначили генеральным директором завода «Могилевхимволокно». Там дела у Петра Михайловича пошли несколько лучше – предприятие развивается, хотя проблемы есть.





ВЛАДИМИР ДОМАНЕВСКИЙ – НЕЗАМЕТНЫЙ И НЕПОНЯТНЫЙ









Следующим после Рудника председателем Могилевского облисполкома стал Владимир Доманевский. До этого чиновник обитал долгое время в столице, где занимал разные должности в аппарате Минского облисполкома, потом четыре года был председателем Слуцкого райисполкома, а затем год был помощником президента в Гродненской области.









Владимир Доманевский, фото — Денис Васильков, tut.by





27 декабря 2014 Лукашенко назначил Доманевского председателем Могилевского облисполкома и тут, пожалуй, и все. На фоне жесткого и авторитарного Рудника Доманевский выглядел тенью, которая непонятно за что отвечает. Он встречался с какими-то делегациями, развивал отношения с Китаем, и вообще чем-то вроде занимался, но область бодро деградировала.





Все знают, чем закончилось пятилетнее правление Владимира Викторовича – «Купаловское», коровы, угроза надеть наручники, out.





Куда его отправят работать – пока неизвестно.





ЗАЯЦ МНОГО ЧЕГО СКАЗАЛ ПРО ПЛАНЫ. РУДНИК НАЧИНАЛ ТОЧНО ТАК ЖЕ









3 апреля, сразу после утверждения Зайца в роли председателя Могоблисполкома, Наталья Кочанова, глава Администрации президента, заявила, что «кадровые перестановки в регионе помогут реализовать в полной мере потенциал области».





«Времени очень мало, за два года мы должны изменить экономику этого региона», — заявил сам Заяц, — Нужно производить больше востребованной товарной продукции, реализовывать ее по хорошим ценам, а полученные средства направлять на хозяйственную деятельность, развитие социальной инфраструктуры, повышение заработной платы, — растекся в планах экс-министр сразу после назначения.





Вряд ли эти слова стоят хоть скольку-нибудь. До него Рудник и Доманевский вступали в должность с такой же риторикой, но изменить экономику у них если и получилось, то как-то не туда.









Рудник после утверждения его председателем облисполкома, заявлял, что «Могилевщина не должна сбавлять обороты, она должна двигаться вперед».





— Мы обязаны не допустить падения производства в области и достигнуть намеченного прироста промышленного и сельскохозяйственного. Нужно не только не потерять рынки сбыта, но и находить новые, нетрадиционные рынки для продукции наших производителе, — с этих слов начиналась карьера Петра Михайловича как главы региона.





Когда в должности председателя облисполкома утвердили Доманевского, он с планами не торопился – сказал, что не подготовлен, чтобы говорить по этой теме. Зато в очередной показал, как любит президента, назвав его «политиком мирового масштаба», который как раз формировался в Могилевской области.













РОБОТЫ-ДЕПУТАТЫ









Знаете, что объединяет Рудника, Доманевского и Зайца уже сейчас? Да, каждый из них был назначен председателем облисполкома лично Александром Лукашенко. Но помимо назначений, каждого из этих людей утвердил в должности Могилевский областной совет депутатов.





Важный момент – единогласно.





Конечно, Беларусь – плохая страна для того, чтобы спорить в ней с Лукашенко. Но забавно выглядит факт того, что кандидатуры людей, которые последние десять лет управляют областью с населением около миллиона человек, не вызывают никаких вопросов.









Могилевский областной Совет депутатов, фото — mogilevnews.by





Доманевский и Заяц вообще до назначения в Могилевскую область ничего общего с ней не имели. Последний, к тому же, ещё и провалившийся министр.





В конце концов, как можно в третий раз подряд единогласно утверждать нового председателя Могоблисполкома, если Александр Лукашенко, который назначил первых двух, очевидно был неправ?





Если бы Советы депутатов в Беларуси избирались, а не формировались, интриги с появлением нового главы региона было бы больше.





Пока же интриги нет – Могилевская область уверенно плетется в экономическом хвосте республики. Смена председателя облисполкома в этом случае – всего лишь замена люстры над перегоревшей лампочкой.





Через 5-6 лет, если не раньше, Зайца сменят – на него повесят всех собак отсталости региона, после чего Александр Лукашенко назначит нового героя. Тот буднично скажет про большие планы и его утвердят. Единогласно.