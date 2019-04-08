|
В Докшицком районе автомобиль ГАИ столкнулся с Audi
Источник материала: Tut.by
В Докшицком районе в аварию попал автомобиль ГАИ. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели.
Авария произошла на трассе Р86 Докшицы — Лепель. «В трех километрах от города Докшицы служебная Skoda врезалась в Audi. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал», — рассказал читатель Евгений.
Еще один читатель уточнил, что происшествие случилось в ночь на 9 апреля.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла на трассе Р86 Докшицы - Лепель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)