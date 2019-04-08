В Докшицком районе автомобиль ГАИ столкнулся с Audi

Источник материала: Tut.by

В Докшицком районе в аварию попал автомобиль ГАИ. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели.



Фото читателя Евгения

Авария произошла на трассе Р86 Докшицы — Лепель. «В трех километрах от города Докшицы служебная Skoda врезалась в Audi. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал», — рассказал читатель Евгений.

Еще один читатель уточнил, что происшествие случилось в ночь на 9 апреля.



Фото читателя Александра

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.