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В Докшицком районе автомобиль ГАИ столкнулся с Audi

09.04.2019 20:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Докшицком районе в аварию попал автомобиль ГАИ. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели.


Фото читателя Евгения

Авария произошла на трассе Р86 Докшицы — Лепель. «В трех километрах от города Докшицы служебная Skoda врезалась в Audi. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал», — рассказал читатель Евгений.

Еще один читатель уточнил, что происшествие случилось в ночь на 9 апреля.


Фото читателя Александра

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

 
 
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Авария произошла на трассе Р86 Докшицы - Лепель.
 
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