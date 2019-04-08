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В Витебске мужчина украл из магазина бутылку элитного виски за 900 рублей

09.04.2019 20:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске мужчина украл из магазина бутылку элитного виски за 900 рублей
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вечером 27 марта. Из магазина в Витебске неизвестный похитил бутылку дорогого виски стоимостью свыше 900 рублей, сообщает Следственный комитет.

В Витебске мужчина украл из магазина бутылку элитного виски за 900 рублей «Мокрые бандиты» похитили из церкви в Минске тумбочку с деньгами сторожа

Факт хищения был установлен сотрудниками магазина в ходе проведения сверки дорогостоящих напитков. Вскоре по подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний житель Витебска.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь («Кража»). Следствие продолжается.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По подозрению в краже задержан 31-летний мужчина.
 
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