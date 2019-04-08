В Витебске мужчина украл из магазина бутылку элитного виски за 900 рублей

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел вечером 27 марта. Из магазина в Витебске неизвестный похитил бутылку дорогого виски стоимостью свыше 900 рублей, сообщает Следственный комитет.

Факт хищения был установлен сотрудниками магазина в ходе проведения сверки дорогостоящих напитков. Вскоре по подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний житель Витебска.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь («Кража»). Следствие продолжается.