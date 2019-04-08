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Коллектив из Мстиславля «Забава» принял участие в областном театральном конкурсе

09.04.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)


Международный день театра — это не просто профессиональный праздник мастеров сцены. Это также замечательный день и для всех зрителей, любителей этого благородного вида искусства.

В преддверии праздника в Могилёвском областном центре творчества прошёл региональный смотр-конкурс «Многоликий театр-2019». В состязании участвовали 16 театральных коллективов из 12 учреждений дополнительного образования. Среди них были и представители Мстиславщины. Наш район представлял «Театр-студия «Забава» из Центра детского творчества.

Коллектив из Мстиславля «Забава» принял участие в областном театральном конкурсе

Учащиеся из объединения по интересам представили на суд зрителей спектакль-сказку «Василиса Прекрасная». Как и любая постановка по мотивам сказок, эта требовала большого труда над костюмами, бутафорией и декорациями. Но эти трудности только вдохновляли юных артистов. Как поделились ребята, творческий процесс им очень понравился и по-настоящему вдохновил.

В результате наш коллектив был оценён дипломом в номинации «Творческий потенциал». Для кого-то это был первый выход на большую сцену, для кого-то второй, но не менее волнительный. Пусть эти шаги к успеху будут для них знаковыми, ведущими к большим целям.

Светлана Федосова, руководитель объединения по интересам «Театр-студия «Забава».

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Международный день театра — это не просто профессиональный праздник мастеров сцены. Это также замечательный день и для всех зрителей, любителей этого...
 
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