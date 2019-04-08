Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 1 по 7 апреля 2019 года

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В пьяном угаре человек способен совершить самые непонятные и опасные поступки. И хоть пьющие люди знают, что употребление спиртного до добра никого не доводит, продолжают попадать в различные неприятности.

Так случилось и с жителем аг. Бастеновичи, который оказался в больнице с тупой травмой живота. Ушиб он получил, упав с дерева, куда забрался по непонятным причинам в алкогольном угаре.

Граждане в состоянии алкогольного опьянения — постоянные фигуранты сводок РОВД. Так, например, в д. Нестерово к гражданке К., находившейся дома со своим ребёнком, неожиданно пришёл незваный нетрезвый гость Л. Он устроил в доме скандал и стал выражаться нецензурной бранью в адрес хозяйки. По данному факту проводится проверка.





Фотография имеет иллюстративный характер.

Обычно бабушки очень любят своих внуков, даже если они порой вырастают невнимательными людьми. Однако чашу терпения гражданки Д. переполнила пьяная выходка внука, который разбил в доме цветочные горшки. В отношении дебошира составлен административный протокол по ст.9.1, ч.2. Нарушителя спокойствия ожидает наложение штрафа в размере до десяти базовых величин или административный арест.

Говорят, что долг платежом красен, а взятые на себя обязательства — исполнением. Но об этом, видимо, не знает жительница Мстиславля Г. Получив деньги за аренду принадлежащей ей жилой площади от гражданки Т., недобросовестная хозяйка и не подумала впустить квартирантку в дом. Впрочем, и деньги тоже не вернула. По данному факту началась проверка.

С 1 по 7 апреля 2019 года зарегистрировано 58 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 29 человек.