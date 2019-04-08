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Форум «ТИБО» в Минске собрал экспертов по цифровой экономике Евразии
09.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вопросы цифровой экономики Евразии обсудили в понедельник специалисты в области высоких технологий из стран Содружества, Европы и Китая, сообщает телеканал «МИР 24».
Площадкой для встречи стал международный форум «ТИБО» в Минске. На повестке –
«Из глобальных вещей – проекты по электронной медицине. Это не что-то новое в мире, но это наш подход, наше видение построения электронного здравоохранения, которым мы сейчас активно занимаемся», – пояснил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.
Форум «ТИБО» – одна из крупнейших в СНГ и Балтии площадок, где мировые компании и начинающие разработчики рассказывают о своих проектах в сфере информационных технологий – от мобильной связи до искусственного интеллекта.
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Также на форуме будут представлены проекты по электронной медицине и электронному правительству.
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