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Форум «ТИБО» в Минске собрал экспертов по цифровой экономике Евразии

09.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопросы цифровой экономики Евразии обсудили в понедельник специалисты в области высоких технологий из стран Содружества, Европы и Китая, сообщает телеканал «МИР 24».

Площадкой для встречи стал международный форум «ТИБО» в Минске. На повестке – переход компаний на «цифру», проблемы и совместные подходы в сфере IT. В этом году Беларусь представит десятки разработок: от электронного правительства до виртуального талона в транспорте. 

«Из глобальных вещей – проекты по электронной медицине. Это не что-то новое в мире, но это наш подход, наше видение построения электронного здравоохранения, которым мы сейчас активно занимаемся», – пояснил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган. 

Форум «ТИБО» – одна из крупнейших в СНГ и Балтии площадок, где мировые компании и начинающие разработчики рассказывают о своих проектах в сфере информационных технологий – от мобильной связи до искусственного интеллекта.




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Теги: Минск
 
 
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Также на форуме будут представлены проекты по электронной медицине и электронному правительству.
 
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