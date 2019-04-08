Форум «ТИБО» в Минске собрал экспертов по цифровой экономике Евразии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопросы цифровой экономики Евразии обсудили в понедельник специалисты в области высоких технологий из стран Содружества, Европы и Китая, сообщает телеканал «МИР 24».

Площадкой для встречи стал международный форум «ТИБО» в Минске. На повестке – переход компаний на «цифру» , проблемы и совместные подходы в сфере IT. В этом году Беларусь представит десятки разработок: от электронного правительства до виртуального талона в транспорте.

«Из глобальных вещей – проекты по электронной медицине. Это не что-то новое в мире, но это наш подход, наше видение построения электронного здравоохранения, которым мы сейчас активно занимаемся», – пояснил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.

Форум «ТИБО» – одна из крупнейших в СНГ и Балтии площадок, где мировые компании и начинающие разработчики рассказывают о своих проектах в сфере информационных технологий – от мобильной связи до искусственного интеллекта.