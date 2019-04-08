В Горках будет новая церковь: на месте строительства установили скинию – Видео

Источник материала: Горецкий вестник

Возведение храма во имя Всех Белорусских Святых запланировано в Горках. Место будущего строительства новой церкви — бывшая автостоянка в районе городского стадиона и Дрибинского кладбища. Сегодня там силами прихожан был установлен переносной шатер — скиния, в которой временно будут проводить богослужения. Первая служба состоится уже завтра.





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На месте будущего строительства. Видео – Сергей Владимиров.

















Фото Михаила Левцова