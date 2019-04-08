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В Горках будет новая церковь: на месте строительства установили скинию – Видео

09.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Возведение храма во имя Всех Белорусских Святых запланировано в Горках. Место будущего строительства новой церкви — бывшая автостоянка в районе городского стадиона и Дрибинского кладбища. Сегодня там силами прихожан был установлен переносной шатер — скиния, в которой временно будут проводить богослужения. Первая служба состоится уже завтра.

 

В Горках будет новая церковь: на месте строительства установили скинию – Видео
Протоиерей Сергий Мосур чуть-чуть рассказал о перспективах грядущей стройки и поделился расписанием работы скинии. Его можно найти на недавно появившемся сайте прихода — там же будет регулярно появляться вся новая информация о храме.

 


На месте будущего строительства. Видео – Сергей Владимиров.

 

В Горках будет новая церковь: на месте строительства установили скинию – Видео

 

В Горках будет новая церковь: на месте строительства установили скинию – Видео

 

В Горках будет новая церковь: на месте строительства установили скинию – Видео

 

В Горках будет новая церковь: на месте строительства установили скинию – Видео

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Возведение храма во имя Всех Белорусских Святых запланировано в Горках. Место будущего строительства новой церкви — бывшая автостоянка в районе городского...
 
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