ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

09.04.2019 20:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В перспективе это решение будет масштабировано на всю территорию страны. О готовности инвестировать средства не только в развитие компании, но и всей отрасли в Беларуси, уже заявили в Velcom | А1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Сейчас технология активно тестируется по всему миру, в том числе и в нашей стране. И Беларусь имеет все шансы стать одним из первых государств, где начнется коммерческая эксплуатация нового поколения передачи данных.

О будущем, которое совсем рядом – корреспондент Евгений Поболовец.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Перерезание красной ленты и вдохновляющие речи гостей и организаторов «ТИБО-2019». Один из крупнейших на постсоветском пространстве форум ежегодно собирает в Минске 100 компаний-экспонентов из 15 стран. 6000 квадратных метров под экспозиции и более 25 тысяч желающих увидеть новейшие разработки в сфере связи и коммуникаций.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Пришли узнать об инновациях белорусских предприятий. Очень здорово, узнали много чего нового. 3D-модели увидели, которые создают вместе Китай и Беларусь, роботов, которые сейчас внедряются на наши предприятия.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Отдельное внимание приковано к стендам компаний, которые представляли технологию 5G – новое поколения высокоскоростной передачи данных. С ее помощью беспилотные автомобили, интернет вещей и виртуальная реальность станут для нас чем-то обыденным, а при просмотре концерта любимой группы – в прямой трансляции, естественно – можно будет рассмотреть каждый волос на голове солиста.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Евгений Поболовец, СТВ:
Представьте себе, что это экран вашего мобильного телефона. При действующих технологиях вы сможете смотреть в лучшем случае один фильм в формате HD. С внедрением технологии 5G вы сможете загружать до 16 каналов, и каждый из них будет в HD-качестве. И это не предел. Скорость передачи данных для пользователей – 800 мегабит в секунду.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

А значит, можно будет делать видеозвонки в формате Ultra HD. Сейчас технологию 5G активно тестируют по всему миру, в том числе и в нашей стране. И Беларусь имеет все шансы войти в число тех, кто одними из первых начнет эксплуатацию нового поколения передачи данных.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Роберт Дашян, заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента и ИКТ компании Velcom | А1:
Здесь есть несколько этапов. Самый, наверное, непростой – получить соответствующие лицензии со стороны государства. А далее приступать к инвестициям. Ко второй фазе мы точно готовы. Компания всегда демонстрировала готовность инвестировать в развитие компании и отрасли.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Еще одна новинка – бесконтактные платежи через приложение v-banking. С помощью вартуальной карты можно будет совершать бесконтактные платежи везде, где есть терминал с поддержкой соответствующей функции. Также совсем скоро пользователям приложения v-banking станет доступна оплата топлива не выходя из машины. Для этого достаточно будет сделать пару кликов в своем смартфоне.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Сергей Лабкович, начальник отдела мобильных финансовых сервисов компании Velcom | А1:
Бесконтактная оплата будет работать по всему миру. Вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь, с помощью нашего мобильного приложения можно будет совершить оплату в любом терминале, который поддерживает бесконтактные платежи.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Уже в мае 2019 года будет запущен первый пилотный проект с применением тестовых скоростей 5G. Белорусские компании beCloud и БелАЗ опробуют технологию на беспилотном транспорте. В перспективе можно и вовсе отказаться от водителей в кабинах машин – управлять всем будут операторы.

Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Это далеко не все новинки, которые можно увидеть в эти дни на «Минск-Арене». Напомню, выставка на «ТИБО-2019» работает до 12 апреля включительно.

*На правах рекламы
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В перспективе это решение будет масштабировано на всю территорию страны. О готовности инвестировать средства не только в развитие компании, но и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске мужчина украл из магазина бутылку элитного виски за 900 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика