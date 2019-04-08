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Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В перспективе это решение будет масштабировано на всю территорию страны. О готовности инвестировать средства не только в развитие компании, но и всей отрасли в Беларуси, уже заявили в Velcom | А1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас технология активно тестируется по всему миру, в том числе и в нашей стране. И Беларусь имеет все шансы стать одним из первых государств, где начнется коммерческая эксплуатация нового поколения передачи данных.
О будущем, которое совсем рядом – корреспондент Евгений Поболовец.
Перерезание красной ленты и вдохновляющие речи гостей и организаторов «ТИБО-2019». Один из крупнейших на постсоветском пространстве форум ежегодно собирает в Минске 100 компаний-экспонентов из 15 стран. 6000 квадратных метров под экспозиции и более 25 тысяч желающих увидеть новейшие разработки в сфере связи и коммуникаций.
Пришли узнать об инновациях белорусских предприятий. Очень здорово, узнали много чего нового. 3D-модели увидели, которые создают вместе Китай и Беларусь, роботов, которые сейчас внедряются на наши предприятия.
Отдельное внимание приковано к стендам компаний, которые представляли технологию 5G – новое поколения высокоскоростной передачи данных. С ее помощью беспилотные автомобили, интернет вещей и виртуальная реальность станут для нас чем-то обыденным, а при просмотре концерта любимой группы – в прямой трансляции, естественно – можно будет рассмотреть каждый волос на голове солиста.
Евгений Поболовец, СТВ:
А значит, можно будет делать видеозвонки в формате Ultra HD. Сейчас технологию 5G активно тестируют по всему миру, в том числе и в нашей стране. И Беларусь имеет все шансы войти в число тех, кто одними из первых начнет эксплуатацию нового поколения передачи данных.
Роберт Дашян, заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента и ИКТ компании Velcom | А1:
Еще одна новинка – бесконтактные платежи через приложение v-banking. С помощью вартуальной карты можно будет совершать бесконтактные платежи везде, где есть терминал с поддержкой соответствующей функции. Также совсем скоро пользователям приложения v-banking станет доступна оплата топлива не выходя из машины. Для этого достаточно будет сделать пару кликов в своем смартфоне.
Сергей Лабкович, начальник отдела мобильных финансовых сервисов компании Velcom | А1:
Уже в мае 2019 года будет запущен первый пилотный проект с применением тестовых скоростей 5G. Белорусские компании beCloud и БелАЗ опробуют технологию на беспилотном транспорте. В перспективе можно и вовсе отказаться от водителей в кабинах машин – управлять всем будут операторы.
Это далеко не все новинки, которые можно увидеть в эти дни на «Минск-Арене». Напомню, выставка на «ТИБО-2019» работает до 12 апреля включительно.
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Новости Беларуси. В перспективе это решение будет масштабировано на всю территорию страны. О готовности инвестировать средства не только в развитие компании, но и...
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