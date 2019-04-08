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Новости экономики за 09.04.2019

09.04.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на масштабной выставке в Казахстане? Кто может рассчитывать на государственную помощь при открытии собственного дела, и кто научит белорусских фермеров выращивать и продавать продукцию европейским потребителям? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЫСТАВКА MADE IN BELARUS ПРОХОДИТ В АЛМАТЫ

Более 50 белорусских предприятий представили около 300 брендов продукции на масштабной выставке Made in Belarus, которая 9 апреля открылась в Алматы.

Новости экономики за 09.04.2019

На выставке презентуют как хорошо знакомую казахстанским потребителям, так и новую для этого рынка продукцию. Представлена также крупная экспозиция научно-технических разработок Национальной академии наук Беларуси. В день открытия выставки состоялся казахстанско-белорусский бизнес-форум с участием официальных лиц и экспертов, представителей бизнес-союзов и деловых кругов двух стран. Обсуждали перспективы производственной кооперации, создания совместных предприятий в сельскохозяйственной сфере, горнодобывающей промышленности, взаимные инвестиции и финансирование экспортных поставок.

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Белорусских фермеров научат продавать свою продукцию европейским потребителям
 
 
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Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на масштабной выставке в Казахстане? Кто может рассчитывать на государственную помощь при открытии...
 
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