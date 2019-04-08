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Банк развития намерен выпустить еврооблигации, номинированные в долларах

09.04.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На этой неделе начинается роад-шоу размещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В декабре 2018 года наблюдательный совет Банка развития утвердил основные показатели работы на 2019 год. В соответствии с ними банк запланировал привлечь на внешних рынках ресурсы в объеме не менее 380 миллионов евро в эквиваленте. Банк финансирует ряд инфраструктурных проектов в рамках госпрограмм, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта и участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На этой неделе начинается роад-шоу размещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В декабре 2018 года наблюдательный совет Банка...
 
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