|
Банк развития намерен выпустить еврооблигации, номинированные в долларах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На этой неделе начинается роад-шоу размещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В декабре 2018 года наблюдательный совет Банка развития утвердил основные показатели работы на 2019 год. В соответствии с ними банк запланировал привлечь на внешних рынках ресурсы в объеме не менее 380 миллионов евро в эквиваленте. Банк финансирует ряд инфраструктурных проектов в рамках госпрограмм, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта и участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На этой неделе начинается роад-шоу размещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В декабре 2018 года наблюдательный совет Банка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)