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Белорусских фермеров научат продавать свою продукцию европейским потребителям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фермеров из регионов научат выращивать и продавать свою продукцию на европейском рынке. Проект Евросоюза «Зеленое сельское хозяйство без границ» поможет развить предпринимательскую и деловую активность сельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суть в том, чтобы научить белорусских фермеров продавать свою продукцию на европейском рынке. Причем во всех тонкостях – товарный вид, упаковка, соответствующий сертификат и многие другие параметры, которые добавят конкурентоспособности.
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Новости Беларуси. Фермеров из регионов научат выращивать и продавать свою продукцию на европейском рынке. Проект Евросоюза «Зеленое сельское хозяйство без...
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