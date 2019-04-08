Amnesty International поддержали заключенных «детской колонии» в Бобруйске. Похоже, администрация ответила репрессиями

mspring.online . Кампания срочного действия Amnesty International с требованием соблюдать права несовершеннолетних Эмиля Островко и Василия Савченкова стартовала 21 марта. Активисты этой правозащитной организации со всего мира стали писать письма начальнику бобруйской воспитательной колонии Сергею Маслюкову в защиту подростков. С этого момента оба парня перестали выходить на связь с родителями, пишет













В бобруйской воспитательной колонии №2, где содержатся несовершеннолетние преступники, и раньше систематически нарушалось право осуждённых на звонки домой.





Вместо положенной законом четверти часа дети имели возможность поговорить с родителями не более 4-5 минут. После акции Amnesty International Эмиль Островко смог дозвониться лишь однажды — в минувшее воскресенье. В коротком разговоре он смог сообщить только, что получил взыскание и теперь лишён передачи. Василий Савченков вовсе на связь не выходит уже четвёртую неделю.













Оба 17-летних парня в минувшем году были приговорены к 10 годам лишения свободы каждый за наркопреступления, совершённые организованной группой (п.4 статьи 328). Оба были заключены под стражу и, находясь в СИЗО, были лишены возможности сдать выпускные экзамены и получить аттестат об окончании школы.





Позже областной суд переквалифицировал действия Эмиля Островко на п.3 статьи 328 (действия, совершённые группой лиц) и приговор ему был смягчён до 8 лет. Родители же парня настаивают на том, что и этого преступления их сын не совершал.





По мнению экспертов-правозащитников из Amnesty International, в Беларуси к несовершеннолетним применяется чересчур суровое наказание.





Напомним, указом президента введена ответственность за наркопреступления с 14 лет, а максимальный срок за них увеличен до 25 лет лишения свободы.





Примечательно, что в документе Amnesty International в отношении действий подростков использовано понятие “minor drug-related offences”, что переводится как “мелкие правонарушения, связанные с наркотиками”.





Правозащитники из Лондона не верят в то, что столь юные подростки способны наладить полноценный наркобизнес в составе организованной группы.





А в некоторых случаях, говорится в официальном заявлении AI, арестованные не совершали преступления и попали под следствие за отказ сотрудничать с правоохранителями, желавшими обвинить других людей.





В то же время во время следствия и суда подозреваемые сталкиваются с многочисленными нарушениями прав человека. После вынесения приговора они содержатся в ужасающих условиях в нарушение международных стандартов.





Так, констатирует Amnesty International, Беларусь не выполняет минимальные стандартные правила обращения с заключёнными ООН (правила Нельсона Манделы), принятые Генеральной Ассамблеей ООН.









Отметим, белорусские правозащитники обращали внимание и на нарушения Беларусью положений Конвенции ООН о правах ребёнка. Последний инцидент осложнён тем, что Эмиль Островко страдает бронхиальной астмой. Тем не менее, он как и все остальные, работает на участке по добыче вторичного сырья (чистой резины) из автомобильных покрышек. Взыскание на него было наложено лишь за то, что он работал без маски, пытаясь выполнить норму. Теперь родители подростков с помощью адвокатов будут пытаться выяснить судьбу своих детей и способы давления на них.





Напомним, бобруйская воспитательная колония №2 состоит из трёх отрядов по 80 человек. Два из них полностью укомплектованы осуждёнными по статье 328 “Незаконный оборот наркотических средств”. Появились они и в третьем.





Репортаж Могилёвского журнала о правах человека mspring.online вызвал ажиотаж в социальных сетях и дал ожидаемую реакцию: часть матерей в социальных сетях стали писать только хвалебные комментарии в адрес администрации колонии, зная, что они просматриваются цензорами, но в личные сообщения журналиста посыпались утверждения о новых издевательств в ВК №2. Приведём некоторые из них (скриншоты сообщений редакцией сохранены).





“В бобруйской Воспитательной колонии №2 некоторое время назад осуждённых детей заставляли конфеты есть только стоя, а мучные изделия сидя. В чём смысл никто пояснить не смог”.













Также описан случай, когда в ВК №2 приезжала проверка. У одного из парней спросили, чего осуждённым не хватает. Тот ответил, что кормят плохо.





“Когда проверка уехала, на ужин давали запеканку. Как правило, каждому из детей даётся по куску, но в тот день норма была урезана примерно втрое. На вопрос детей, почему такие маленькие кусочки, ответом раскормленных сотрудников было – вы пожаловались, что кормят мало и плохо, вот и ешьте мало”.





Матери боятся, что проверки приезжают и уезжают, но всё остаётся по-прежнему. Жалующихся быстро вычисляют и создают детям в зоне жёсткие условия.





Правда, отмечают они, сравнительно недавно начальник колонии поменялся, а вот порядки не очень. Предположительно, речь идет о Сергее Маслюкове. Он уже отличился странными методами воспитания, если верить матери 16-летнего Азиза Тогаева. 27 ноября она обратилась к правозащитникам из организации “Правовая инициатива”: утверждает, что её сына избивали в колонии и не предоставляли медицинскую помощь





Азиз Тогаев попал в колонию в августе 2018 года по статье 328. В карантине, по свидетельству матери, его избили сотрудники колонии, повредив коленную чашечку. Лечения подростку не оказывали. После свидания мать обратилась в Департамент исполнения наказаний (ДИН) и рассказала, что сына избили оперативные сотрудники Котов и Калашников.





Сергей Маслюков, начальник колонии, был недоволен жалобами Тогаева. А когда приехала проверка из ДИНа, работники колонии, по версии матери, уже были готовы − они провели “предварительную беседу” с Азизом, и опрос подростка проходил в присутствии Маслюкова лично — он сидел рядом за столом и давил ногой на ступню парня. В итоге из ДИНа пришёл стандартный ответ, что пыток нет. Правда, Азиза в итоге отправили в больницу в Бобруйске на обследование. Чем закончится эта история – неизвестно.









На фото Сергей Маслюков с наградой. Фото https://mvd-din.by





Известно, что на одной из последних коллегий Департамента исполнения наказаний МВД начальник исправительного учреждения “Воспитательная колония №2” УДИН МВД по Могилёвской области подполковник внутренней службы Сергей Маслюков был удостоен медали “За безупречную службу” III степени.