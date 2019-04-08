|
Школьникам не нужно половое воспитание, потому что есть ОБЖ, православие и факультатив «Мы сами» — Минобразования
Источник материала: Партизан
На сайте
Петиция касалась «гинекологических доносов» — новости о том, что медики будут передавать милиции информацию про половые связи девушек до 16 лет. О передаче этих сведений милиции 15 февраля заявил журналистам начальник отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Евгений Дубаневич. Но 20 февраля вице-премьер правительства Беларуси Игорь Петришенко назвал это «вбросом и беспричинной сенсацией».
В петиции называли эту меру «абсурдной, неэффективной и вредной». Более эффективной называли курсы полового воспитания — такие уже проводятся во многих странах. Обязательный курс для 5-7 классов, пишут в обращении, даст детям и знания о том, как могут быть расценены их действия сексуального характера, и знания о гигиене и здоровье.
«Информационный вакуум, созданный некоторыми консервативными семейными традициями и табуированность темы в образовательных учреждениях ведет, по нашим наблюдениям, к высокому уровню подростковой беременности и высокому уровню заболеваний, передающихся половым путем», — писали в обращении.
В ответе Сидоренко перечисляются темы и курсы, которые уже есть в школе:
«Вместе с тем отметим, что Министерство образования получает от родительской общественности противоречивые мнения относительно данного вопроса: от поддержки преподавания учебного предмета или факультативных занятий по половому воспитанию до категорических возражений против любых форм воспитательной работы данного направления для учащихся 5-7 классов», — пишет Сидоренко, но не отвечает прямым отказом на предложение из петиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьникам не нужно половое воспитание, потому что есть ОБЖ, православие и факультатив «Мы сами» — Минобразования
На сайте Petitions.by опубликован ответ заместителя министра образования Раисы Сидоренко на обращение о введении в белорусских школах уроков полового воспитания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)