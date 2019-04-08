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﻿ Школьникам не нужно половое воспитание, потому что есть ОБЖ, православие и факультатив «Мы сами» — Минобразования

09.04.2019 20:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте Petitions.by опубликован ответ заместителя министра образования Раисы Сидоренко на обращение о введении в белорусских школах уроков полового воспитания.



Петиция касалась «гинекологических доносов» — новости о том, что медики будут передавать милиции информацию про половые связи девушек до 16 лет. О передаче этих сведений милиции 15 февраля заявил журналистам начальник отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Евгений Дубаневич. Но 20 февраля вице-премьер правительства Беларуси Игорь Петришенко назвал это «вбросом и беспричинной сенсацией».

В петиции называли эту меру «абсурдной, неэффективной и вредной». Более эффективной называли курсы полового воспитания — такие уже проводятся во многих странах. Обязательный курс для 5-7 классов, пишут в обращении, даст детям и знания о том, как могут быть расценены их действия сексуального характера, и знания о гигиене и здоровье.

«Информационный вакуум, созданный некоторыми консервативными семейными традициями и табуированность темы в образовательных учреждениях ведет, по нашим наблюдениям, к высокому уровню подростковой беременности и высокому уровню заболеваний, передающихся половым путем», — писали в обращении.


В ответе Сидоренко перечисляются темы и курсы, которые уже есть в школе:

  • уроки «Основы безопасной жизнедеятельности» — в 5 классе тема «Здоровый образ жизни» (личная гигиена и гигиена питания), в 7 классе тема «Личная безопасность» (встречи с незнакомцами) и «Окружающая среда и безопасность» (поведение в криминогенных местах, поведение при конфликтах);
  • факультатив «Мы сами» для 5-8 классов, направленный на формирование «жизненной устойчивости к социально неблагоприятным факторам», «ценностного отношения к здоровью» себя и других, «управление своим эмоциональным состоянием», «преодоление кризисных ситуаций», «противодействие» применения алкоголя, наркотиков, никотина, а также к «позитивному мышлению» и «коммуникационной компетенции»;
  • факультатив «Основы православной культуры» для 1-4 и 5-9 классов, направленный на «духовно-нравственное воспитание на православных традициях белорусского народа», «развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представления о заповедях, нравственных норм и правил»;
  • классные часы, встречи с врачами и правоохранителями, а также индивидуальная работа с педагогом-психологом.

«Вместе с тем отметим, что Министерство образования получает от родительской общественности противоречивые мнения относительно данного вопроса: от поддержки преподавания учебного предмета или факультативных занятий по половому воспитанию до категорических возражений против любых форм воспитательной работы данного направления для учащихся 5-7 классов», — пишет Сидоренко, но не отвечает прямым отказом на предложение из петиции.

 
 
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На сайте Petitions.by опубликован ответ заместителя министра образования Раисы Сидоренко на обращение о введении в белорусских школах уроков полового воспитания.
 
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