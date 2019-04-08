Вадим Лихорад завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Источник материала: Аргументы и факты

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На помост вышли мужчины в весовой категории до 73 кг.

Белорус Вадим Лихорад по сумме двоеборья набрал 335 кг (153+182) и завоевал бронзовую награду. Чемпионом Европы стал болгарин Божидар Андреев с результатом 345 кг (153+192), «серебро» у албанца Брикена Чальи – 339 кг (156+183). Кроме того, Вадим Лиходар завоевал малое «серебро» в «рывке». Еще один белорус Иван Клим, к сожалению, получил травму во время соревнований и досрочно завершил турнир.

Таким образом, на счету белорусской сборной уже три большие и три малые медали континентального форума. Ранее Юлия Асаенок стала «бронзовым» призером в категории до 45 кг у женщин, а также выиграла малое «серебро» в «рывке», Геннадий Лаптев стал чемпионом Европы в категории до 61 кг у мужчин в двоеборье и выиграл малое «золото» в «рывке».

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Грузии продлится до 13 апреля. Всего будут разыграны 60 комплектов наград. Нашу страну на соревнованиях представляют 16 атлетов.