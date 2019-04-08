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Вадим Лихорад завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

09.04.2019 21:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вадим Лихорад завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
weightlifting.by

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На помост вышли мужчины в весовой категории до 73 кг.

Вадим Лихорад завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике Белорусы завоевали первое «золото» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Белорус Вадим Лихорад по сумме двоеборья набрал 335 кг (153+182) и завоевал бронзовую награду. Чемпионом Европы стал болгарин Божидар Андреев с результатом 345 кг (153+192), «серебро» у албанца Брикена Чальи – 339 кг (156+183). Кроме того, Вадим Лиходар завоевал малое «серебро» в «рывке». Еще один белорус Иван Клим, к сожалению, получил травму во время соревнований и досрочно завершил турнир.

Таким образом, на счету белорусской сборной уже три большие и три малые медали континентального форума. Ранее Юлия Асаенок стала «бронзовым» призером в категории до 45 кг у женщин, а также выиграла малое «серебро» в «рывке», Геннадий Лаптев стал чемпионом Европы в категории до 61 кг у мужчин в двоеборье и выиграл малое «золото» в «рывке».

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Грузии продлится до 13 апреля. Всего будут разыграны 60 комплектов наград. Нашу страну на соревнованиях представляют 16 атлетов.

 
 
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В весовой категории до 73 кг у мужчин белорус Вадим Лихорад стал третьим в двоеборье.
 
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