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Помните историю, как мужчина получал страховку в Польше на ДТП? Так, вот, ему доплатили...
09.04.2019 21:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Удивительное дело - у и без того
Вот как он сам описал события:
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Удивительное дело - у и без того счастливой (если так можно выразиться) истории с небольшим ДТП в Польше, в которое попал брестчанин внезапно появилось...
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