Помните историю, как мужчина получал страховку в Польше на ДТП? Так, вот, ему доплатили...

Источник материала: Виртуальный Брест

Удивительное дело - у и без того счастливой (если так можно выразиться) истории с небольшим ДТП в Польше , в которое попал брестчанин внезапно появилось продолжение - ему доплатили.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65113.php

Читать полностью в источнике с фото:





Вот как он сам описал события:

- Моя история на счет ДТП в Польше на этом не закончилась. Во время осмотра автомобиля в Польше страховой агент мне сказал, что если в процессе ремонта будут выявлены еще повреждения, прислать фотографии, и они сделают доплату. Расчет стоимости тогда они прислали спустя час. Я очень был доволен суммой, и написал, что согласен со всем.





Спустя 3 дня решил склеить бампер армированным скотчем, пока еще не привез все запчасти. В процессе ремонта обнаружил, что сломана защита под двигателем и решетка крепления бампера. Вспомнил слова оценщика, и на всякий случай отправил им фотографии. Даже не надеялся, что сделают пересчет, т.к. с суммой согласился уже. 28 марта мне произвели выплату, как и было в расчете 6080,36 зл.





И вот 5 апреля мне приходит очередное письмо со страховой компании, там уже сумма оценки ущерба увеличена на 997,79 злотых. А спустя 4 дня на мой банковский счет прилетает эта сумма. Итого за мой поврежденный бампер мне выплатили 7078,15 злотых (примерно 1913$).



