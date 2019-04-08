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Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт

09.04.2019 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знаковый момент в истории белорусской церкви: новый голос 9 апреля приобрел Храм-памятник в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт

Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт

Сегодня состоялось освящение и поднятие колоколов на звонницу храма. Церемонию возглавил Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт

Федор Повный, настоятель прихода Храма Всех Святых:
Первый колокол – самый большой пятитонный благовестник – памятный дар главы государства в память о павших воинах-белорусах. Первый удар в колокол сделал Президент Республики Беларусь в 2006 году. Тогда свое звучание обрел самый большой пятитонный благовестник, который был поднят вместе с двумя другими благовестниками. Один из них прославляет светлое имя Патриарха Алексея II, второй благодарно напоминает об архипасторском попечении почетного Экзарха митрополита Филарета. Эти колокола тоже являются даром.

Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт

Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт

Звон колоколов – один из древних символов веры человека в Бога и многовековая христианская традиция. Храм-памятник в честь всех Святых – место уникальное. В крипте захоронены останки солдат, павших в сражениях во время войн на территории Беларуси.

Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт
 
 
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Новости Беларуси. Знаковый момент в истории белорусской церкви: новый голос 9 апреля приобрел Храм-памятник в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24...
 
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