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Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знаковый момент в истории белорусской церкви: новый голос 9 апреля приобрел Храм-памятник в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня состоялось освящение и поднятие колоколов на звонницу храма. Церемонию возглавил Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.
Федор Повный, настоятель прихода Храма Всех Святых:
Звон колоколов – один из древних символов веры человека в Бога и многовековая христианская традиция. Храм-памятник в честь всех Святых – место уникальное. В крипте захоронены останки солдат, павших в сражениях во время войн на территории Беларуси.
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Новости Беларуси. Знаковый момент в истории белорусской церкви: новый голос 9 апреля приобрел Храм-памятник в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24...
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