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Особенный взгляд на жизнь: почему стоит сходить на выставку «Мир моими глазами» в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рисунок как шанс высказаться. Выставка детских работ «Мир моими глазами» 9 апреля открылась в Национальном историческом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представленные 40 работ – итог конкурса для детей с особенной судьбой.
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Новости Беларуси. Рисунок как шанс высказаться. Выставка детских работ «Мир моими глазами» 9 апреля открылась в Национальном историческом, сообщили в программе...
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