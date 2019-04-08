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«Белгоспищепром» презентовал кондитерские изделия с символикой II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сладости в новом формате. Кондитерские изделия с символикой вторых Европейских игр 9 апреля презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Купить шоколад и зефир зазывает с яркой обертки Лисенок Лесик. На кондитерской фабрике «Слодыч» представители крупнейших предприятий концерна «Белгоспищепром» презентовали всеми любимые лакомства в новой упаковке, разработанной специально для спортивного первенства.
Например, компания «Красный пищевик» предлагает набор зефира «Прывітанне з Беларусі» в форме конверта. А кондитерская фабрика «Слодыч» привлекает внимание маленьких болельщиков – дети могут собрать из коробки маску, корону или браслет. К слову, каждое из шести предприятий нанесет на обертки сладостей спортивный логотип.
Марина Михальцевич, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Высоко оценили лакомства в обновленной обертке и крупнейшие ритейлеры нашей страны. Магазинные прилавки эта продукция украсит уже 1 мая. В свою очередь производители обратили внимание и на оформление «прикассовых» площадок. Акцент на самые востребованные и узнаваемые товары.
Особое внимание уделили и приверженцам здорового питания. Для них предложены линейки полезных сладостей с пониженным содержанием сахара.
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Новости Беларуси. Сладости в новом формате. Кондитерские изделия с символикой вторых Европейских игр 9 апреля презентовали в Минске, сообщили в программе Новости...
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