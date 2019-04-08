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Дурницу пора заканчивать: Лукашенко проинспектировал аграрные хозяйства

09.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самоокупаемость и дисциплина. Президент Беларуси посетил аграрные хозяйства Минской области. Маршрут Александр Лукашенко составил сам, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Посевную в хозяйстве под Минском проводят на экспериментальной технике – используют белорусские тракторы на электрической тяге. Некоторые узлы у модели российские. Президент удивлен и поручил наладить производство аналогичных деталей в Беларуси, ведь есть свой тракторный завод.

Это хозяйство одно из крепких в районе. Развивается благодаря поддержке белорусской нефтяной компании. Она шефствует над совхозом и помогает деньгами. Лукашенко предлагает предприятиям и бизнесменам брать под опеку не одно, а несколько слабых хозяйств. 

«Некоторых надо дополнительно нагрузить хозяйствами. Конечно, они будут упираться, для них это лишняя головная боль. Но надо их попросить», – сказал Лукашенко.

Президент советует аграриям рассчитывать на собственные силы – зарабатывать, а не сидеть на шее у предприятий и государства.

«Сначала 2%, потом выходите на 10%. Наша беда – психология. Аграрии начинают ныть, что нам тяжело. Я тоже думаю: да, надо помогать. А он сидит и руки потирает, посмеивается: я их напряг – мне дали деньги. Все, дурница должна быть закончена», – отметил президент Беларуси.

Хозяйство некогда досталось и Минскому тракторному заводу. Там реконструировали фермы, завезли коров. Теперь намерены выйти на полный цикл производства. Но есть проблема с кормами – их негде выращивать. Президент предлагает взять МТЗ еще одно слабое хозяйство: там проблемы, но есть огромные поля.

Президент намерен посетить эти хозяйства еще раз осенью. Проверить, как они переходят на передовые технологии в сельском хозяйстве.

Отметим, что белорусские аграрии на три недели раньше обычного приступили к посевной. В этом году они намерены получить 8,5 миллионов тонн зерна.



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Президент посоветовал аграриям рассчитывать на собственные силы – зарабатывать, а не сидеть на шее у предприятий и государства.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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