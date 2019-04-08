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В Красноярске уничтожили 2 тонны турецких яблок из Беларуси

09.04.2019 22:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с Красноярской таможней уничтожило около 2 тонн запрещенных к ввозу в РФ яблок, изъятых на оптовой базе Красноярска.

Как сообщает во вторник Россельхознадзор, в ходе рейдового мероприятия накануне была обнаружена запрещенная к ввозу плодоовощная продукция (яблоки свежие) общим весом 1891,5 кг (159 картонных коробок).

"Согласно маркировке на упаковке, яблоки турецкого происхождения поступили на территорию РФ из Республики Беларусь нелогичными транспортными путями через Латвийскую Республику", - говорится в сообщении.

По данным из представленных документов и системы "Аргус-фито", продукция не проходила карантинный фитосанитарный контроль при ввозе на территорию РФ, "в связи с чем реальное происхождение яблок установить невозможно".

Кроме того, напомнили в ведомстве, с 22 марта 2019 года Россельхознадзор запретил реэкспорт из Беларуси на территорию России турецких свежих яблок.

"Подкарантинная продукция изъята из оборота и незамедлительно уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов", - сообщил Россельхознадзор.

 
 
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Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с Красноярской таможней уничтожило около 2 тонн запрещенных к ввозу в РФ яблок, изъятых на оптовой...
 
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