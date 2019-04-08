Источник материала: Интерфакс

Легендарный тренер Валерий Колодинский возглавил женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

"Специалист, воспитавший целую плеяду выдающихся спортсменок, придаст новый импульс развитию этого вида спорта", - уверены в ассоциации.



В.Колодинский дважды работал во главе женской сборной Беларуси. Особенно успешным стал первый опыт: в 1996 году в Атланте белоруски были 6-ми в командном турнире – это лучший результат в суверенной истории белорусской женской спортивной гимнастики. Тогда же Светлана Богинская заняла 5-е место в опорном прыжке. Именно Колодинский привел к знаковым победам двукратную чемпионку мира Елену Пискун. С 2004 года Валерий Колодинский почти 10 лет успешно работал в Австралии, после чего вернулся в родной Бобруйск.

"В первую очередь, хочу объехать все школы и лично посмотреть, как работают тренеры, как занимаются гимнастки, в каких условиях. Уже завтра буду в Гомеле, затем в Гродно и дальше по стране", - поделился своими планами В.Колодинский.