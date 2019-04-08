ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерий Колодинский возглавил женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике

09.04.2019 21:39 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Легендарный тренер Валерий Колодинский возглавил женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

"Специалист, воспитавший целую плеяду выдающихся спортсменок, придаст новый импульс развитию этого вида спорта", - уверены в ассоциации.

Валерий Колодинский возглавил женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике
В.Колодинский дважды работал во главе женской сборной Беларуси. Особенно успешным стал первый опыт: в 1996 году в Атланте белоруски были 6-ми в командном турнире – это лучший результат в суверенной истории белорусской женской спортивной гимнастики. Тогда же Светлана Богинская заняла 5-е место в опорном прыжке. Именно Колодинский привел к знаковым победам двукратную чемпионку мира Елену Пискун. С 2004 года Валерий Колодинский почти 10 лет успешно работал в Австралии, после чего вернулся в родной Бобруйск.

"В первую очередь, хочу объехать все школы и лично посмотреть, как работают тренеры, как занимаются гимнастки, в каких условиях. Уже завтра буду в Гомеле, затем в Гродно и дальше по стране", - поделился своими планами В.Колодинский.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный тренер Валерий Колодинский возглавил женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики....
 
Новости дня
Новости разные
 
Вадим Лихорад завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика