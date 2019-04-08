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Валерий Колодинский возглавил женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике
Источник материала: Интерфакс
Легендарный тренер Валерий Колодинский возглавил женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
"Специалист, воспитавший целую плеяду выдающихся спортсменок, придаст новый импульс развитию этого вида спорта", - уверены в ассоциации.
"В первую очередь, хочу объехать все школы и лично посмотреть, как работают тренеры, как занимаются гимнастки, в каких условиях. Уже завтра буду в Гомеле, затем в Гродно и дальше по стране", - поделился своими планами В.Колодинский.
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Легендарный тренер Валерий Колодинский возглавил женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики....
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