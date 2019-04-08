Источник материала: Soligorsk News



Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

2 апреля текущего года в танцевальном фойе Дворца культуры г. Солигорска состоялась праздничная программа, посвященная Дню единения народов Беларуси и России.

В начале мероприятия ведущие напомнили историю появления Дня единения народов Беларуси и России, объяснив, почему он отмечается 2 апреля. Дело в том, что в 1996 года президенты братских стран подписали Договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси». Год спустя, этим же днём был датирован Договор «О Союзе Беларуси и России». Страны реализуют совместные проекты, сотрудничают в области внешней политики, в различных отраслях народного хозяйства, науки и образования.













Вступительное слово на мероприятии сказала почетный гражданин Солигорского района Елена Козырева, которая подчеркнула важность взаимосотрудничества Беларуси и России и построения Союзного государства.



При этом Республика Беларусь – многонациональное независимое государство, выступающее за суверинитет. Кроме белорусов на территории Республики проживают не только русские, но и поляки, украинцы, литовцы, евреи, представители других национальностей.















На мероприятии говорилось и о том, что нынешний 2019 год — Год малой Родины, год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков и год 95-летия со дня основания Солигорского района. Кстати, наш район более 18 лет связан с регионами России побратимскими узами: это Воскресенский и Подольский районы Московской области, Лазаревский внутригородской район город Сочи, Алексинский район Тульской области, город Черняховск Калининградской области.









Союз Беларуси и России символизирует бережное отношение к прошлому, настоящему, а также уверенность обеих стран в будущем.



Прекрасным обрамлением мероприятия стали танцы хореографического ансамбля «Искорка», фольклорного танцевального коллектива «Топотушки», образцового ансамбля танца «Спадчына», песни в исполнении Геннадия Сивцова, Кристины Кисличук, Светланы Атопкиной, Андрея Цубы, Ольги Гринюк, народного хора народной песни «Родны напеў”, чтение стихов в исполнении Валентины Поповой.



Талантливые и яркие выступления профессиональных и юных артистов Солигорщины подарили собравшимся в зале праздничное настроение, много улыбок и добра. Все, кто пришел на концерт, получили массу приятных впечатлений и эмоций. А завершилось мероприятие праздничной танцевальной дискотекой от дискоклуба «ИМПУЛЬС» Дворца культуры г. Солигорска.

Автор статьи: Марина Анищенко. Фото — Марк Новицкий.