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Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси

09.04.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


3 апреля 2019 15:30 1740

Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

2 апреля текущего года в танцевальном фойе Дворца культуры г. Солигорска состоялась праздничная программа, посвященная Дню единения народов Беларуси и России.

Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси

В начале мероприятия ведущие напомнили историю появления Дня единения народов Беларуси и России, объяснив, почему он отмечается 2 апреля. Дело в том, что в 1996 года президенты братских стран подписали Договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси». Год спустя, этим же днём был датирован Договор «О Союзе Беларуси и России». Страны реализуют совместные проекты, сотрудничают в области внешней политики, в различных отраслях народного хозяйства, науки и образования.

Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси
Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси
Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси

Вступительное слово на мероприятии сказала почетный гражданин Солигорского района Елена Козырева, которая подчеркнула важность взаимосотрудничества Беларуси и России и построения Союзного государства.

При этом Республика Беларусь – многонациональное независимое государство, выступающее за суверинитет. Кроме белорусов на территории Республики проживают не только русские, но и поляки, украинцы, литовцы, евреи, представители других национальностей.

Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси
Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси
Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси

На мероприятии говорилось и о том, что нынешний 2019 год — Год малой Родины, год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков и год 95-летия со дня основания Солигорского района. Кстати, наш район более 18 лет связан с регионами России побратимскими узами: это Воскресенский и Подольский районы Московской области, Лазаревский внутригородской район город Сочи, Алексинский район Тульской области, город Черняховск Калининградской области.

Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси
Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали День единения народов России и Беларуси

Союз Беларуси и России символизирует бережное отношение к прошлому, настоящему, а также уверенность обеих стран в будущем.

Прекрасным обрамлением мероприятия стали танцы хореографического ансамбля «Искорка», фольклорного танцевального коллектива «Топотушки», образцового ансамбля танца «Спадчына», песни в исполнении Геннадия Сивцова, Кристины Кисличук, Светланы Атопкиной, Андрея Цубы, Ольги Гринюк, народного хора народной песни «Родны напеў”, чтение стихов в исполнении Валентины Поповой.

Талантливые и яркие выступления профессиональных и юных артистов Солигорщины подарили собравшимся в зале праздничное настроение, много улыбок и добра. Все, кто пришел на концерт, получили массу приятных впечатлений и эмоций. А завершилось мероприятие праздничной танцевальной дискотекой от дискоклуба «ИМПУЛЬС» Дворца культуры г. Солигорска.

Автор статьи: Марина Анищенко. Фото — Марк Новицкий.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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3 апреля 2019 15:30 1740 Праздничным концертом в Солигорске отпраздновали...
 
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