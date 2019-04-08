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Владимир Зеленский – новый президент? 5 вопросов на тему выборов в Украине

09.04.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В эти дни две европейские страны лидируют в ТОПе самых горячих мировых  новостей. Это Великобритания со своим мучительным брекситом и Украина с президентскими выборами. Оставим англичанам их проблемы, под боком разворачивается более для нас интересная история. 21 апреля в Украине состоится второй тур голосования. Это будет дуэль артиста Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. Кого, в конце концов, изберет народ? Почему новое имя оживило Украину? Вопросов много. Мы сформулировали пять, ответы на которые дают возможность лучше понять происходящее у соседей. Не обессудьте, если некоторые вопросы покажутся риторическими, а ответы – предположениями. Сегодня об этом чего только не пишут. Итак, давайте вместе подумаем!  

Почему Зеленский пошел на выборы?

Куда ни глянь, в любой президентской кампании находятся люди, которые баллотируются на этот высокий пост, априори понимая, что им «не светит». И поэтому не особо потеют в борьбе за голоса избирателей. Из 39 украинских кандидатов кроме политиков было несколько самовыдвиженцев из такой категории. Они мелькнули в бюллетенях и на этом всё. А что Зеленский? Если допустить, что артист объявил о своих президентских амбициях шутки ради, то серьёзная реакция на это его решение со стороны украинцев не оставила ему шансов к отступлению. Он же нормальный человек, понимает, что с доверием и любовью народа не шутят. Пойди он сейчас в отказ, и для избирателей умрёт Зеленский-шоумен с его обаянием и юмором, а проекту «Квартал-95» придёт конец. Надо полагать, толкнули его на этот подвиг не слава и деньги - этого ему хватает. Кроме того, у него есть свобода, чего нет у президентов. Скорее, то был эмоциональный патриотический порыв, который и привел к таким серьёзным последствиям.  

Почему за него голосует Украина?

Намерение Зеленского украинцы восприняли всерьёз, потому что им давно не до смеха. Многие годы страну штормит, и она никак не может встать на ноги. Растут цены на продукты питания, в разы увеличились тарифы на коммуналку, значительно сократился экспорт, зарубежный бизнес не рискует сюда инвестировать. В то же время зарплата не растет, застыли пенсии и пособия. Всё это ведет к оттоку рабочей силы, социальной нестабильности. В Донбассе продолжается война. Наконец, всё настолько отравлено коррупцией, что она стала клеймом на имидже страны. Народу Украины такая жизнь на-брид-ла!  

Собственно, сам Зеленский здесь ни при чем. Не он – так другой, но новый. Народ хочет видеть свежее лицо и активные действия, поскольку у прежних  лидеров либо не получалось, либо не было горячего патриотического стремления исправить плачевное состояние украинского общества.  

Какой из Зеленского президент?

Уточним: если он им станет. Есть, конечно, немало противников и просто скептиков, которые утверждают: «Ну какой из шута глава государства? Он же ни в политике, ни в экономике ни черта не смыслит». Мол, попадет в объятия матёрых волков, они им будут вертеть, и страна окончательно развалится. Давайте успокоимся, господа! Разве род деятельности кандидата когда-нибудь был препятствием для политической карьеры?! Ну и что, что артист? Между прочим, Зеленский показал себя эффективным менеджером. И потом: почему президентом должен обязательно быть номенклатурщик или «крепкий хозяйственник»? Вацлав Гавел был драматургом, Рональд Рейган – актером кино и радиоведущим, Жорж Помпиду – филологом. Развитыми странами сегодня управляют юристы, экономисты, ученые. И что удивительно – люди там не бедствуют. С другой стороны, хороший президент должен или вынужден быть хотя бы немножко артистом. По крайней мере, ему приходится порой играть на публику, чтобы быть убедительным. А это искусство, которым не всякому хозяйственнику дано овладеть.  

Чего ждет народ от нового президента?

Выражая протест прежней жизни, люди мечтают о лучшей доле. Они надеются, что поднимется экономика и появится достойная работа, мужики вернутся домой с «шабашек». Цены и тарифы не будут так больно расти, а пенсий и пособий будет хватать на более-менее пристойную жизнь. Олигархи и чиновники перестанут растаскивать страну по болтикам, а коррупционеры будут сидеть на нарах. Вернется Крым, прекратится стрельба на Донбассе. Люди рассчитывают, что новый лидер со своей командой смогут запустить мотор перемен. Конечно, не всем в Украине будет песней его рокот. Есть номенклатура, есть представители крупного бизнеса, которых устраивает нынешнее положение в стране. Им бы всё сохранить, а не ждать неизвестно чего.     

Что будет с Украиной?

Хорошо или плохо, – сегодня вам не ответят ни Зеленский (неспроста он не дает обещаний), ни Порошенко. Никто! Украина – парламентско-президентская республика, где  многое зависит от Верховной Рады. Так что украинский президент – не вполне самостоятельная фигура для принятия судьбоносных решений.  Поэтому новому избраннику народа придется приложить немало усилий и талантов, чтобы собрать в парламенте свою команду. Выборы уже в октябре. От того, как разделятся все 450 мест в Раде, будет зависеть судьба страны и нового президента. При этом нельзя сбрасывать со счетов, что партии, движения и олигархические кланы включат все свои ресурсы в борьбе за эти места. Словом, осенью в Киеве всем будет жарко, но особенно новичкам в политике. 

Это далеко не все вопросы, которые сегодня волнуют. И не только братьев-украинцев. 

Ваш В.Д.   
 
Теги: Новости
 
 
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В эти дни две европейские страны лидируют в ТОПе самых горячих мировых  новостей. Это Великобритания со своим мучительным брекситом и Украина с президентскими...
 
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