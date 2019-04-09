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Стали известны оба финалиста Кубка Гагарина

09.04.2019 23:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали известны оба финалиста Кубка Гагарина. Судьба второй путевки в решающую стадию определялась 9 апреля в Москве.


Фото: khl.ru

Победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА в седьмом поединке серии сломил-таки сопротивление второй команды Западной конференции питерского СКА и вслед за омским «Авангардом» вышел в финал Кубка Гагарина.

ЦСКА — СКА — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Вей (25.17, в большинстве), 2:0 — Слепышев (27.54), 2:1 — Плотников (Гусев, Зуб, 30.18), 3:1 — Григоренко (59.58, в пустые ворота).

Броски: 24−18 (5−5, 15−8, 4−5).

Силовые приемы: 11−13 (7−6, 2−3, 2−4).

Штраф: 2−6.

Форвард СКА Никита Гусев отличился голевым пасом и достиг отметки в 400 очков в КХЛ. Но это не помогло команде из Санкт-Петербурга пробиться в финал.

Итог финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина (до 4 побед):

ЦСКА (Москва) (1) — СКА (Санкт-Петербург) (2) — 4:3 (2:1, 3:1, 1:2 ОТ, 1:3, 3:0, 2:3, 3:1).

Итог финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина (до 4 побед):

«Авангард» (Омск) (4) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 4:2 (4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 2ОТ, 1:0 3ОТ).

Финальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» стартует 13 апреля в Москве.

 
 
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Определились оба финалиста Кубка Гагарина. Судьба второй путевки в решающую стадию решалась 9 апреля в Москве.
 
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