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«Динамо-Молодечно» сравняло счет в серии за бронзу в чемпионате Беларуси по хоккею

09.04.2019 23:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во втором матче серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси хоккеисты молодечненского «Динамо» взяли реванш за вчерашнюю неудачу у солигорского «Шахтера», вырвав победу в овертайме.


Фото: hockey.by

«Шахтер» — «Динамо-Молодечно» — 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1).

9 апреля. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 430 зрителей.

«Шахтер»: Городецкий; Устиненко — Достанко, Демков — Камбович — Горбунов; Шелег (капитан) — И. Сушко, А. Буйницкий — Туркин — Дадонов; Заламай — Станкевич, Левко — Карабанов — Усенко; Рядченко — Землянкин — Бовбель; Дурнов, Литвинов.

«Динамо»: Белинский; Казнадей (капитан) — Ерохо, Слыш — Нестеров — Кучкин; Зозон — Горошко, Белевич — Гаврус — Лисичкин; В. Сушко — Гостев, Каракулько — Печур — Гринь; Асташевич — Соколовский, Грецкий — Воронов — Журня.

Шайбы: 0:1 — Гаврус (Казнадей, Ерохо, 10.50), 1:1 — Дадонов (А. Буйницкий, Туркин, 13.53), 2:1 — А. Буйницкий (Дадонов, 22.01), 2:2 — Гринь (Каракулько, 30.32), 2:3 — Гаврус (Лисичкин, 32.57), 3:3 — Туркин (А. Буйницкий, И. Сушко, 41.48), 4:3 — Дадонов (А. Буйницкий, Туркин, 43.23), 4:4 — Воронов (Грецкий, 49.14), 4:5 — Кучкин (Гринь, Казнадей, 69.44).

Броски: 29−35 (6−11, 7−9, 15−9, 1−6).

Штраф: 8−0.

Ход серии за бронзовые медали (до 3 побед):

«Шахтер» (Солигорск) — «Динамо-Молодечно» — 1:1 (3:2 ОТ, 4:5 ОТ).

Следующий матч пройдет в четверг, 11 апреля, в Молодечно (начало в 19.00).

Юрий Файков (главный тренер «Динамо-Молодечно»):

— В первую очередь я хочу сказать, что ребята — молодцы! Были, конечно, и ошибки, но это понятно: эмоции захлестывают. В принципе, все выполнили, всех поздравляю с победой.

— Борьба в серии продолжается. Понятно, что невозможно сравнивать благополучие клубов «Шахтер» и «Динамо-Молодечно». За счет чего возможно бороться на равных с таким соперником?

— Я как-то говорил об этом, когда работал в молодежной сборной… Результат — это, прежде всего, доверие тренерского штаба к игрокам и, соответственно, хоккеистов — тренерскому штабу. Это самое главное.

— Почему для «Динамо-Молодечно» сейчас важно выиграть эти медали?

— Весь сезон, начиная с Кубка Салея, мы играем хорошо. Несмотря на все сложности, которые есть в клубе, мы просто бьемся, бьемся до конца.

— Зависит ли судьба клуба на следующий сезон от итогов этой серии?

— Думаю, да. И руководство клуба, и руководство области следят за развитием событий. «Динамо-Молодечно» — одна областная команда, которая на протяжении всего сезона показывает очень хорошую игру, — приводит слова наставника официальный сайт ФХБ.

Дмитрий Шульга (главный тренер «Шахтера»):

— Забивая четыре гола, вполне можно выиграть матч, если не пропустить пять шайб в свои ворота. Если мы пропустили пять голов, значит, мы безобразно сыграли в зоне обороны. Позиционные ошибки, ошибки на возврате — соперник сегодня использовал их.

Посетовать на реализацию? Тоже можно. Моментов сегодня было предостаточно для того, чтобы эту игру выиграть. И тем не менее не хватило все той же реализации. Однако повторю: в обороне сегодня сыграли очень плохо, — сказал Дмитрий Шульга.

 
 
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Во втором матче серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси хоккеисты молодечненского «Динамо» взяли реванш за вчерашнюю неудачу у солигорского «Шахтера»,...
 
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