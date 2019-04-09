Тренер, 10 лет проработавший в Австралии, 3-й раз возглавил женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике

Источник материала: Tut.by

Легендарный тренер Валерий Колодинский возглавил женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике, сообщает официальный сайт Белорусской ассоциации гимнастики.



Валерий Колодинский (справа) с другой легендой гимнастики — советским и белорусским тренером Ренальдом Кнышом. Фото: bobruisk.ru

В БАГ надеются, что специалист, воспитавший плеяду выдающихся спортсменок, придаст новый импульс развитию этого вида спорта. Валерий Колодинский уже дважды работал во главе женской сборной нашей страны. Особенно успешным стал первый опыт: в 1996 году в Атланте белоруски были шестыми в командном турнире — это лучший результат в суверенной истории нашей женской спортивной гимнастики, а Светлана Богинская заняла 5-е место в опорном прыжке. Именно Колодинский привел к знаковым победам двукратную чемпионку мира Елену Пискун. С 2004 года Валерий Колодинский почти 10 лет успешно работал в Австралии, после чего вернулся в родной Бобруйск. И вот опытный тренер вновь во главе женской национальной команды. Первое интервью в новой роли Валерий Колодинский дал пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

— Валерий Викентьевич, насколько сложно далось решение вновь возглавить женскую команду?

— Несложно, у меня уже был успешный опыт работы. Кстати, одной из причин возвращения из Австралии стала возможность тренировать на родине. Еще в 2013 году состоялся предметный разговор о сотрудничестве с государственным тренером, начальником команды, председателем ассоциации. Но потом в Министерстве спорта произошли структурные изменения — было принято решение оставить прежний тренерский штаб. Я вернулся в родной Бобруйск и, по сути, отдыхал. Точнее, работал, но не на том уровне. Я всегда приводил пример: профессор университета вернулся в детский сад обучать детей грамоте. Рад, что сейчас мне дали возможность применить свои знания и опыт. Надеюсь, все получится. Формула успеха простая: талантливый спортсмен и талантливый тренер.

— Семья наверняка поддержала ваше решение…

— Мнения разделились. Если дочка Ванесса, которая сама успешная спортсменка (двукратная чемпионка мира по вольной борьбе), поздравила, то брат отнесся скептически. Как и тренеры, которых я в свое время приглашал к себе работать в Австралию. Есть и обратный пример. Вчера говорил со своей ученицей из Америки, она меня поддержала, дескать, наконец-то. У этой американки две дочки, обе занимаются гимнастикой, младшая — на очень высоком уровне. Полтора года назад она мне сказала: «Если бы вы были главным тренером, я бы хотела, чтобы Полина выступала за Беларусь». Почему нет, если попадет в команду по спортивному принципу. Она родилась в нашей стране, у нее белорусское гражданство. Такое отношение — знак уважения ко мне как к тренеру.

— С чего начнете свою работу?

— Планов очень много. В первую очередь хочу объехать все школы и лично посмотреть, как работают тренеры, как занимаются гимнастки, в каких условиях. Уже завтра буду в Гомеле, затем в Гродно и дальше по стране. Обычно главный тренер говорит: передавайте мне спортсменов, я буду работать. Но когда нет результатов, нередко слышим: эти спортсмены приехали в сборную неподготовленными. И обратный пример: мы отдали гимнасток в сборную, а они стали хуже. Должна быть связь центра и регионов. Главные тренеры, да и я в свое время, не давали работу на дом, а если и давали, то не контролировали ее выполнение в полной мере. Век живи, век учись. Сейчас, после Австралии, я больше готов к работе главным тренером, чем в то время, когда им был. Появился бесценный опыт, а в техническом плане я в себе уверен. За счет правильной организации можно добиться многого. В Австралии население — 25 миллионов человек, гимнастика не является национальным видом спорта, при этом австралийцы выигрывали у Японии, Канады, Бразилии, где работали Остапенко, Мищенко, другие сильные тренеры из России и Украины, а гимнастике уделялось повышенное внимание. Да и население в южноамериканской стране в десять раз больше, это упрощает выбор.

— Уже завтра в Польше стартует чемпионат Европы. Чего ждете от белорусской команды?

— Я присутствовал на последнем перед этим турниром сборе. Сильно не вмешивался в рабочий процесс, это было бы неэтично. Тем более кардинально менять что-то в последний момент неправильно — молодым спортсменкам этим можно навредить. Я старался советовать, указывать на некоторые технические моменты. Сборная готова неплохо. Анастасия Алистратова на юниорском чемпионате Европы вышла в финал. Гимнастка стала опытнее, надеюсь, ей удастся повторить успех.